50 Jahre Jethro Tull: Das Jubiläums-Konzert nun auch in Basel

Nach dem Grosserfolg letztes Jahr in Zürich kommen Jethro Tull auch nach Basel: Ian Anderson und seine Formation feiern ihr 50-jähriges Band bestehen am Mittwoch, 09.Oktober 2019 im Musical Theater Basel. Der Vorverkauf startete bereits am Freitag, 22. März 2019 um 8.00 Uhr.

London im Februar 1968,im weltberühmten Marquee Club-hiertreten Jethro Tull erstmals unter diesem Namen auf. Die Band sollte zu einer der erfolgreichsten und beständigsten Gruppen ihrer Ära werden. Mit über 60 Millionen verkauften Alben weltweit erweiterten Jethro Tull das kollektive Kultur-bewusstsein der Menschen. Um dieses Jubiläum zu feiern, präsentiert Ian Anderson 50 Jahre JethroTull im Rahmen einer Welttournee. Die Besonderheit von Jethro Tull besteht darin, dass Gründer und Frontmann Ian Anderson die Flöte als Hauptinstrument eingeführt hat. Die Band gehören zu den meistverkauften Progressiv-Rock-Formationen aller Zeiten und ihr gewaltiges musikalisches Spektrum umfasst

sowohl Folk, Blues, Classic wie auch Heavy Rock.

Auf der aktuellen Setlist jagt ein musikalischer Höhepunkt den Nächsten. Konzertbesucher können sich au f eine abwechslungsreiche Songauslese freuen, von der berühmten Bach-Adaption «Bourrée» und dem Kabinettstück Nothing Is Easy, über Auszüge aus dem Werk Thick As A Brick zu den Klassikern, wie Locomotive Breath oder Aqualung. Die Mitglieder von Jethro Tull verstehen es meisterhaft, ihr Publikum zu fesseln. Ian Anderson (Querflöte, Akustik-Gitarre, Gesang), der Mann mit der legendären einbeinigen Kranich-Pose, wird zusammen mit Bassist Dave Goodier, Keyboarder John O’Hara, Schlagzeuger Scott Hammond, Vokalist Ryan O’Donnell und dem Gitarristen Florian Opahle die Bühne rocken. Nicht nur ältere Tull-Fans, sondern auch Musikliebhaber der jüngeren Generation werden voll auf ihre Kosten kommen, wenn die Gruppe ihre legendären Kompositionen zum Besten gibt.

