A Flock Named Murder: neues Album „Incendiary Sanctum“ ist jetzt erhältlich und kann vollständig gestreamt werden

Das herausragende neue Album Incendiary Sanctum vom atmosphärischen Post-Black-Trio A Flock Named Murder aus Toronto ist am 02. Mai auf Hypaethral Records erschienen!

A Flock Named Murder lassen sich nie auf ein Genre beschränken und kreieren einen expansiven und immersiven Sound, der Elemente aus Black Metal, Post-Metal, Doom und Death Metal nahtlos miteinander verbindet. Ihre Musik spricht Fans von genreübergreifenden Bands wie Agalloch, Neurosis, Inter Arma, Ulver, Fen, The Ruins Of Beverast, Ulcerate und Cult Of Luna an. Ob sie sich nun in überwältigender Intensität verlieren oder hypnotische Atmosphären weben, jeder Song ist eine Reise – sorgfältig gestaltet und dennoch organisch im Fluss, weitläufig und doch kohärent, die Zuhörer in tiefe, eindringliche Klanglandschaften hineinziehend.

Hier gelangt ihr zum Video-Stream von Incendiary Sanctum (Full-Album-Stream):

Streamt Incendiary Sanctum auf der Bandcamp-Seite von Hypaethral Records: https://hypaethralrecords.bandcamp.com/album/incendiary-sanctum

A Flock Named Murder haben mit Incendiary Sanctum ein neues Album veröffentlicht, das mit einem Cover von Adam Burke (Nightjar Illustration) aufwartet. Das Werk enthält zudem mehrere Gastbeiträge, darunter zusätzliche Vocals von Luke Farndon von Drofnosura und Klavier von Rob McAllister von Centuries Of Decay auf dem Track Pierced Flesh Catharsis.

Die Trackliste zu Incendiary Sanctum findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Die Aufnahmen der Drums, das Engineering und das Mastering wurden von Roland Rodas im Cavern Of Echoes Studio durchgeführt. Für zusätzliche Drum- und Gesangsaufnahmen sowie die 12-saitige Akustikgitarre war Matt Hems von Seventh Level Sound verantwortlich, während Greg Dawson von BWC Studios für die Aufnahmen inklusive Mixing von E-Gitarre und Bass verantwortlich war.

Die Field Recordings für die Songs The Eulogy Fields und To Drown In Obsidian Tides wurden von Ryan Mueller und Cam Mueller im Yosemite National Park in Kalifornien sowie in der Cathedral Church of St. James in Toronto, Ontario, aufgenommen. Alle anderen Samples wurden von Greg Dawson erstellt.

Incendiary Sanctum ist auf CD (limitiert auf 300 Exemplare), als 2xLP auf Molten Lava Vinyl (limitiert auf 100 Exemplare), als 2xLP auf schwarzem Vinyl (limitiert auf 200 Exemplare) sowie in digitalen Formaten erhältlich.

Die Band A Flock Named Murder entstand aus einer einfachen, aber kraftvollen Idee: Musik zu schaffen, die sowohl intensiv als auch ehrlich ist, ohne durch Erwartungen eingeschränkt zu werden. Die Brüder Cam und Ryan Mueller begannen 2009, gemeinsam zu schreiben und zu spielen, wobei sie ihre vielfältigen Einflüsse nutzten, um einen einzigartigen Sound zu entwickeln. Ihr Ziel war es nie, sich anzupassen, sondern die rohen und eindringlichen Emotionen auszudrücken, die die menschliche Erfahrung prägen – durch den grenzenlosen Geist der Kreativität.

Im Laufe der Jahre nahm die Band verschiedene Formen an, zunächst unter dem Namen Sovereign, wo sie zu einer festen Größe in Torontos Metal-Underground wurde und die Bühne mit Bands wie Imperial Triumphant, Rosetta und Falls Of Rauros teilte. Nach der Aufnahme ihres Debütalbums verließ der langjährige Freund und Bassist Sean Shorting 2018 freundschaftlich die Band, was den Weg für Mike Wandy am Bass ebnete. Mit diesem letzten Wechsel benannte sich die Band in A Flock Named Murder um und veröffentlichte noch im selben Jahr ihr erstes Full-Length-Album An Appointed Time.

Diese klare Vision wurde sowohl auf Platte als auch auf der Bühne gut aufgenommen, wo sie unter anderem mit Harakiri For The Sky, Mizmor, Oranssi Pazuzu, Hexis und Miserere Luminis auftraten. Mit ihrem zweiten Album Incendiary Sanctum drängen A Flock Named Murder jedes Element ihres Sounds an seine äußersten Grenzen. So vielfältig und weitreichend es auch ist, steht das Album als ihr vollständigstes und kompromisslosestes künstlerisches Statement bis heute – eine mutige Erkundung von Extremität und Emotion, geschaffen von einer Band, die es wagt, ihren eigenen Weg zu gehen.

A Flock Named Murder sind:

Ryan Mueller – Gitarren, Gesang

Mike Wandy – Bass, Gesang

Cam Mueller – Schlagzeug, Texte

A Flock Named Murder online:

https://www.facebook.com/AmongTheFlock

https://www.instagram.com/aflocknamedmurder