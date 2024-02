Amongst Liars: kündigen neues Album „Design“ für den 04.07.2024 an, veröffentlichen die Single „Alibi“

Die aufstrebenden britischen Rocker Amongst Liars haben die Veröffentlichung ihres zweiten Albums Design angekündigt, das am 4. Juli 2024 erscheint. Die Band hat außerdem ein Lyric-Video zu Alibi, der dritten Single aus dem Album, veröffentlicht.

Die Band kommentiert: „Alibi ist ein nachdenklicher Song darüber, wenn das Vertrauen in einer Beziehung zerbricht und die Dinge in eine Abwärtsspirale geraten. Es spiegelt auch die psychische Gesundheit und die Art und Weise wider, wie Menschen einander in Beziehungen wahrnehmen.“

Alibi folgt auf die vorherigen Singles The Shameful, welcher von Metal Hammer zum Track der Woche gekürt wurde, und Ready For This?.

Amongst Liars sind ein starkes Kraftpaket. Gemeinsam spielen sie harten und modernen Rock’n’Roll: wuchtige Riffs und kraftvolle melodische Refrains, ein Flipper zwischen hartem Alternative Rock, Grunge und Punk. Mit ihren Texten bieten sie eine Plattform, um Ängste auszudrücken und Fragen über die Welt zu stellen.

Im Herbst 2023 tourte die Band als Support für Theory Of A Deadman durch Großbritannien und machten sich als nächstes auf den Weg, um Ayron Jones im Februar 2024 auf einer Frankreich-Tournee zu unterstützen.

Über Amongst Liars

Amongst Liars aus Eastbourne/Brighton wurden Anfang 2020 gegründet und spielen eine einzigartige Mischung aus energiegeladenem modernem Rock. Das von der Kritik gefeierten Debütalbum Amongst Liars wurde im Juli 2022 veröffentlicht und erhielt breite Unterstützung von BBC Introducing, Kerrang! und Planet Rock, wobei die Singles bei Primordial Radio auf der A-Liste stand. Spotify-Streams erreichen derzeit die 500.000-Marke, während ihre YouTube-Aufrufe bei über 200.000 liegen.

Die Band gewann die prestigeträchtigen Auszeichnungen „Band des Jahres 2021“ und „Album des Jahres 2022“ von Great Music Stories, absolvierte zwei Headliner-Tourneen und unterstütze Theory Of A Deadman auf einer kompletten UK-Tournee sowie einer weiteren UK-Tournee mit Ayron Jones. Den Rest des Jahres 2023 werden sie damit verbringen, ihrem kommenden zweiten Album Design den letzten Schliff zu geben.

Amongst Liars sind:

Ian George – Gesang

Leo Burdett – Gitarre

Adam Oarton – Schlagzeug

Ross Towner – Bass

James Brummeo – Synths

Weitere Informationen:

https://www.amongstliars.com/

https://www.facebook.com/amongstliarsband

https://www.instagram.com/amongstliars/