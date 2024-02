Bright & Black: veröffentlichen Dokumentation zu “The Album”

Metal- und Orchestermusik, zwei parallel existierende Welten, prallen aufeinander und ein neuer Klang entsteht. In einem noch nie dagewesenen Projekt verschmilzt die Welt des Metal mit der Welt des Orchesters, indem Autoren, die alle in der Metalszene verwurzelt sind, direkt für das Orchester komponieren und so eine völlig neue Palette von Farbtönen und Klängen schaffen.

Bei Bright & Black geht es darum, Grenzen zu überwinden und um die Suche nach neuen Wegen, um die Herausforderung der Kreativität von Künstlern in verschiedene und unbekannte Richtungen, um kreative Visionen und den Kampf, sie zu verwirklichen. All dies wurde von der schwedischen Filmemacherin Kirke Ailio Rodwell in einem Film dokumentiert, den man jetzt hier sehen kann:

Die umfassende Dolby-Atmos-Albumproduktion des Projekts wurde mit einem 65-köpfigen Orchester im Herbst 2022 im Studio des Estnischen Nationalen Rundfunks in Tallinn aufgenommen. Produziert von Jacob Hellner. Aufgeführt von Baltic Sea Philharmonic. Dirigiert von Kristjan Järvi. Orchestrierung von Jonny Abraham. Das Album wurde in enger Zusammenarbeit mit Sunbeam Productions aufgenommen. Zusätzliche Aufnahmen fanden bei Urban Sound in Oslo statt, die Postproduktion und der Mix erfolgten bei Big Island Sound in Stockholm.

Im Mittelpunkt von Bright & Black steht die Musik. Mitwirkende sind Eicca Toppinen (Apocalyptica), Fredrik Åkesson (Opeth), Erik Danielsson (Watain), Nico Elgstrand (Entombed AD), Tomas Haake/ Dick Lövgren (Meshuggah), Jacob Hellner und Kristjan Järvi. (Alle weiteren Infos zu Bright & Black und The Album findet ihr hier.)

Hier könnt ihr das Review unserer begeisterten Time For Metal Redakteurin Martha K. nachlesen: