The Cure: erscheint am 22.03.2024 das Livealbum „Paris – 30th Anniversary Edition“

Anlässlich des 30. Jubiläums von Paris, dem Doppel-Live-Album von The Cure, werden remasterte 2LP- und 1CD-Versionen mit zwei Bonustiteln neu aufgelegt. Wie bereits beim Originalalbum spenden The Cure auch in der Neuauflage 50 Prozent der Einnahmen dieser Veröffentlichung an das Rote Kreuz.

Paris wurde von Robert Smith und Miles Showell in den Abbey Road Studios in London neu gemastert. Die LP, die zum ersten Mal seit 1993 wieder auf schwarzem Vinyl erscheint, wurde von Miles Showell in Abbey Road geschnitten.

Paris dokumentierte als zweite von zwei Livealben die Tournee der Band im Jahr 1992 zur Unterstützung ihres neunten longplayers Wish. Das erste Album Show wurde im September 1993 veröffentlicht und im Juli letzten Jahres neu aufgelegt. Das 14-Track-Album wurde an drei Abenden im Oktober 1992 im Le Zénith De Paris aufgenommen und enthält die Singles Lovesong, Catch, A Letter To Elise, Charlotte Sometimes, Close To Me und die ewigen Cure-Live-Favoriten Play For Today und One Hundred Years.

Die Wiederveröffentlichung von Paris zum 30-jährigen Jubiläum wurde um zwei kürzlich entdeckte, bisher unveröffentlichte Songs erweitert: Shake Dog Shake und Hot Hot Hot!!!, die nun das Album eröffnen und beenden. Auch die Reihenfolge des Albums wurde entsprechend angepasst.

Im Dezember beendeten The Cure ihre 90-tägige, 33 Länder umfassende Shows Of A Lost World-Tour mit überwältigendem Beifall von Fans und Kritikern.