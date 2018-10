Annihilator mussten ihre für diesen Herbst geplante Tour um ein Jahr verschieben, wie Bandkopf Jeff Waters in einem Videostatement auf der Facebook – Seite seiner Gruppe bereits im September verkündigte. Der Gitarrist zitierte den plötzlichen Tod vom früheren Annihilator – Sänger Randy Rampage sowie Schwierigkeiten mit den britischen Behörden als Gründe für die Verschiebung. Das Video mit einer persönlichen Erklärung von Jeff Waters findet sich unter diesem Link: www.facebook.com/jeff.waters.7374/videos/10155522041377484/

Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Tickets für den deutschen Raum sind erhältlich unter: https://metaltix.click/anni19nws180918

18 Oct 2019 DE Kiel Pumpe

19 Oct 2019 DE Bremen Tivoli

20 Oct 2019 DE Bochum Zeche

22 Oct 2019 DE Köln Luxor

23 Oct 2019 NL Alkmaar Victorie

24 Oct 2019 NL Zwolle Hedon

25 Oct 2019 BE Vosselaar Biebob

26 Oct 2019 UK London Underworld

27 Oct 2019 FR Paris Le Petit Bain

29 Oct 2019 FR Grenoble Illyade

30 Oct 2019 FR Toulouse Le Metronum

31 Oct 2019 ES Bilbao Santana

27 01 Nov 2019 ES Madrid Sala Mon

02 Nov 2019 ES Valencia Rock City

03 Nov 2019 ES Barcelona Razzmatazz 2

05 Nov 2019 IT Bol ogna Zona Roveri

06 Nov 2019 IT Bergamo Circolo Arcadia

07 Nov 2019 CH Solothurn Kofmehl

08 Nov 2019 DE Memmingen Kaminwerk

09 Nov 2019 AT Graz Explosiv

10 Nov 2019 HR Zagreb Boogaloo

11 Nov 2019 RS Novi Sad SKC Fabrika

13 Nov 2019 IL Tel Aviv Havana Club

15 Nov 2019 GR Athens Fuzz Club

16 Nov 2019 GR Thessaloniki Principal Club

17 Nov 2019 BG Sofia Joy Station

19 Nov 2019 RO Bucharest Quantic Club

20 Nov 2019 RO Cluj – Napoca Form Space

21 Nov 2019 HU Budapest Barba Negra

22 Nov 2019 AT Wien Szene

23 Nov 2019 PL Krakow Kwadrat

24 Nov 2019 PL Warsaw Proxima

26 Nov 2019 DE Berlin Lido

27 Nov 2019 DE Aschaffenburg Colos – Saal

28 Nov 2019 DE Nürnberg Hirsch

29 Nov 2019 DE Jena F – Haus

30 Nov 2019 DE Karlsruhe Substage

02 Dec 2019 RU Moscow Station Hall

03 Dec 2019 RU Sankt Petersburg Cosmonavt

