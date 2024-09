Die erste Single A World in Ruins wurde am 02.08.2024 veröffentlicht. Sie enthält den Gesang der amerikanischen Sängerin Emi Pellegrino, der mit der Henrik bereits in seiner anderen Band, der melodischen Death-Metal-Band Carchosa, zusammengearbeitet hat. A World in Ruins wurde von Dan Swanö in den Unisound Studios gemastert. Die zweite Single wird Ende September veröffentlicht und in Kürze angekündigt.