Arshenic: Video zu „Extraterrestrial“ ist gelandet

Drei Menschen wachen unerwartet in einem Maisfeld auf … Wer jetzt schon Gänsehaut hat, sollte sich unbedingt das neue Musikvideo von Arshenic – Extraterrestrial – ansehen:

Der Clip wurde nach dem Drehbuch von Sängerin Ofilia gedreht, die auch die Drehbücher für die früheren Clips der Band geschrieben hat.

Extraterrestrial ist ein farbenfroher Clip in der Atmosphäre von SFX-Filmen, die Netflix würdig sind!

Extraterrestrial ist eine von vier neuen Singles, die Arshenic diesen Sommer veröffentlicht haben.

Arshenic sind eine polnische Female Fronted Band, die schwere Musik an der Grenze zwischen Rock und Metal spielt. Das zweite Album, Final Collision, wurde 2019 bei Sliptrick Records veröffentlicht. Letztes Jahr, zu Beginn der Pandemie, veröffentlichten Arshenic eine Coverversion von Where Did You Sleep Last Night, zusammen mit einem Musikvideo, das an den Klippen des schönsten Film-Strandes Polens gedreht wurde. Im selben Jahr wurde Ofilia, die Sängerin der Band, von einer internationalen Jury für den Preis Best Clean Vocal 2020 FemMetal – Female Goddesses Of Metal nominiert, woraufhin sie den ersten Platz in dieser Kategorie erhielt.

Arshenic Line-Up:

Ofilia (Oliwia Bartus Staszak) – Gesang, Texte

Vlad (Włodzmierz Czuba) – Gitarre, Elektronik

Bartosz Staszak – Schlagzeug

Arshenic online:

https://www.facebook.com/Arshenic