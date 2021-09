Z7: endlich geht es wieder los

Der Countdown läuft… nur noch dreimal schlafen bis zum ersten Konzert im Z7 seit 414 Tagen 🤘🤩🤘

Diesen Sonntag erklingt endlich wieder Musik im Z7… und zwar nicht bloß irgendwelche, sondern die von Mark Knopfler und seinen Dire Straits. Am 12. September zollen die dIRE sTRATS nämlich ihrem großen Idol Tribut und laden uns alle ein bei Songs wie Sultans Of Swing, So Far Away oder Walk Of Life mitzusingen!

Demnächst: Shakra

Konstante in einer verrückten Welt

Seit einem Vierteljahrhundert rocken die Jungs aus dem Emmental durch die Schweizer Rocklandschaft und haben sich längst auch als feste Größe in der internationalen Hard’n’Heavy Szene etabliert. Das Jubiläum wird mit neuen Songs und einer großen Tour ausgiebig gefeiert. Mit ihrem zwölften Studioalbum Mad World gehen Mark Fox, Thom Blunier, Thomas Muster, Roger Tanner und Dominik Pfister im nächsten Jahr wieder gemeinsam auf Achse: Die Mad World Tour – 25th Anniversary bringt die fünf Musiker natürlich auch zurück nach Pratteln.

Special Guest: Allison

Location: Z7, Pratteln

Datum: Freitag, 17.09.2021

Beginn: 20:00 Uhr

Demnächst: Stiller Has

Stiller Has auf Abschiedstournee – zum letzten Mal bei uns im Z7!

Wenn die Krähen aufs Auto scheißen und die Liebe sich gen Süden verzogen hat, wenn die Pfadfinder bereits im Vorgarten stehen und die schönen Momente nur noch Sekundenbruchteile dauern, dann wird es Zeit, dass der Hase wieder Haken schlägt. Die Welt wird komplexer und unverständlicher. Absurder und bedrohlicher. Das Einzige, was uns als Hoffnung bleibt, ist der Mann, der der Welt seine überlebensgroße Poesie entgegenhält.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Sonntag, 19.09.2021

Beginn: 19:00 Uhr

Demnächst: live/wire

Tribute to AC/DC

live/wire spielen AC/DC Hits für jedermann, Raritäten für die eingefleischten Fans und Songs, die beim großen Original nur selten oder gar noch nie live zu hören waren. Sie ändern ihre Setlist immer wieder ab, um der stetig wachsenden und treuen Fangemeinde stets ein frisches Programm bieten zu können. Warum man also live/wire gesehen haben muss? Weil 12 Minuten verdammt kurz sind um ein AC/DC Ticket zu ergattern!

Location: Z7, Pratteln

Datum: 24.+25.09.2021

Beginn: 20:00 Uhr

Demnächst: Jinjer

Horizonte sprengen

Sie sind virtuos, experimentell, sprengen alle musikalischen Horizonte. Und auf der Bühne sind Jinjer eine absolute Macht. Nach ausverkauften Shows im Dynamo Zürich, dem Hall Of Fame Wetzikon und der Musigburg Aarburg ist die Band aus der Ukraine reif für die erste Headlinershow im Z7. Wenn der Vierer um den Mensch gewordenen Wirbelsturm Tatiana Shmailyuk auf der Bühne steht ist ein Progressive-Metalcore-Feuerwerk garantiert. Das Vorprogramm bietet abgrundtiefen Djent/Deathcore von Humanity’s Last Breath (SWE) und technisch anspruchsvollen Cinematic-Metal von Hypno5e (FRA).

Special Guests: Humanity’s Last Breath, Hypno5e

Location: Z7, Pratteln

Datum: Mittwoch, 29.09.2021

Beginn: 19:00 Uhr

Beachtet bitte die Corona-Einlassbestimmungen!