Brunhilde: müssen Shows in Köln und Hamburg auf Januar 2022 verlegen

Deutschlands rockende Senkrechtstarter Brunhilde müssen leider noch ein einmal die Verlegung zweier im September geplanter Konzerte ins neue Jahr bekannt geben.

Hier die Botschaft der Band:

„Liebe Fans,

mit schwerem Herzen müssen wir erneut die Clubkonzerte in Hamburg und Köln wegen der pandemischen Lage und den daraus resultierenden Auflagen ins Jahr 2022 verschieben. Maßgeblich für diese Entscheidung war der Gedanke, euch eine fette Rockshow ohne Auflagen zu bieten. Die Gesundheit und Sicherheit ALLER unserer Fans steht bei uns an erster Stelle. Daher gehen wir kein Risiko ein. Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Die Open Air Show am 16.09.21 in Nürnberg ist hiervon nicht betroffen und findet wie geplant statt.“