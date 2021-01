Babymetal: kündigen „10 Babymetal Years“ Best-Of Album an

Die japanische Metal-Sensationveröffentlicht ihr neues Best Of-Album 10 Babymetal Years am 23. April 2021 via, feiert ihr 10-jähriges Bestehen und kündigt zeitgleich exklusive Merch-Bundles über ihren eigenen UK-Webstore an.ist die erste ultimative Sammlung von Highlights auss drei Studioalben(2014),(2016) und(2019) und gibt einen hervorragenden Überblick über eine Dekade Japanischen Metal.

In den ersten 10 Jahren hat die Band mit hunderten von Millionen Audio-Streams und fast einer Milliarde YouTube-Views weltweit einen herausragenden Erfolg erzielt. Sie spielten vor 110.000 Menschen im Laufe von zwei Nächten im riesigen Tokyo Dome, unterstützten die Red Hot Chili Peppers auf ihrer UK/US-Arena-Tour zusammen mit zusätzlichen Support-Slots mit Metallica in Südkorea und Guns N‘ Roses in Japan, gefolgt von insgesamt 4 Tagen in Japan in 2019 mit Bring Me The Horizon als Gast.

Im Februar 2020 begibt sich Babymetal auf ihren kompletten europäischen Headline-Run, der aus 17 Terminen in 11 Ländern besteht.

Gegründet in Japan im Jahr 2010, begann die Band, unterstützt von der sogenannten Kami-Band, ihre Mission, die Welt durch Heavy Metal zu vereinen, indem sie eine Fusion aus Heavy Metal und dem japanischen Pop-Genre schufen.

Ihre Musik enthält eine atemberaubende Mischung aus elektronischem Pop, einer Prise Alternative und Industrial Rock und wird durch schnell getriebenen Heavy Metal aufgepeppt. Ihre Liveshows sind bahnbrechende und epische visuelle wie auch klangliche Performances.

Mit der internationalen Veröffentlichung ihrer drei Alben, die die Geschichte des mächtigen Fox God und seiner tapferen Metal-Krieger erzählen, haben Babymetal den Weg des Metal weiter beschritten.

Im Oktober 2019 begannen sie ein neues Kapitel mit Su-Metal und Moametal an der Spitze und sprangen direkt auf Platz 13 der US-Billboard-Charts.