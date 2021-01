Heaven’s Guard: versuchen Debütalbum „Pathfinder“ mit Crowdfunding-Kampagne zu finanzieren

Anfang 2017 gründeten sich in Hannover die Symphonic Metaller Heaven’s Guard, doch es sollte noch ein gutes Jahr vergehen, bis man ein komplettes Line-Up vermelden und langsam durchstarten konnte. Nun, fast noch einmal drei Jahre später, hat man genug Songs in der Hinterhand, um das Debütalbum Pathfinder in Angriff zu nehmen, aus dem die erste Single The Cause Of Destiny bereits kurz vor Weihnachten erschien.

Um nun das Debütalbum aber wirklich fertig produzieren zu können, haben Heaven’s Guard eine Crowdfunding-Kampagne via Indiegogo in Gang gebracht und hoffen auf euer aller Unterstützung. Neben The Cause Of Destiny sind neun weitere Songs fertig und können quasi aufgenommen, gemischt und gemastert werden. Die Hannoveraner benötigen 5.700 € für Vorproduktion und Aufnahmeprozess, Mix & Mastering sowie Booklet, damit Pathfinder in der Qualität von The Cause Of Destiny verwirklicht werden kann. Sollten dagegen 9.000 € zusammenkommen, wird ein zusätzlicher Betrag in die Vorproduktion gesteckt und beabsichtigt, einen Videoclip zu drehen.

Die Band betont jedoch: „Wir werden das Album jedoch auf jedem Fall veröffentlichen, auch wenn wir das gesteckte Crowdfunding-Ziel nicht erreichen werden.“

Wer also auf symphonischen Metal mit epischer Orchestrierung und klassischem Gesang mit Einflüssen von Nightwish, Epica und Within Temptation, kombiniert mit einer kraftvollen Wand aus Schlagzeug, Bass und Gitarre steht und die Band unterstützen möchte, kann das hier tun.