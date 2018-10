Hallo Freunde,

es ist mal wieder „Legenden-Zeit“: Ein niederländisches Szene-Urgestein ist seit heute für das Bang Your Head!!! 2019 bestätigt. Aber lest selbst…

Während sich das Billing munter füllt, läuft der Vorverkauf übrigens derart auf Hochtouren, dass wir derzeit davon ausgehen, dass unser Bestand an Gratis-Shirts für Frühbesteller (s. unten) nicht bis Jahresende reichen wird. Wer also auf Nummer sicher gehen will, sollte seine Bestellung rechtzeitig in Angriff nehmen :-).

Euer Bang Your Head!!! und Rock Of Ages-Team

Picture bestätigt

Jedes Land hat seine Heavy-Metal-Legenden – auch die Niederlanden. Dort zählen vor allem Picture zu der allerersten musikalischen Garde ihrer Heimat, die zeitgleich mit den britischen Kollegen der NWoBHM auf harte Riffs und geradlinige Hymnen setzten und nicht ohne Grund gerne als die „holländischen Saxon“ bezeichnet werden. Ihre Alben Heavy Metal Ears und Diamond Dreamer gelten längst als veritable Klassiker und repräsentieren bis heute den typischen Sound der Urgesteine, die seit 2007 wieder konstant im Original-Line-Up zusammen musizieren.

Mit Old Dogs, New Tricks sowie Warhorse sind seither zwei bemerkenswerte Comeback-Alben erschienen und ein weiteres ist bereits in Arbeit. Anlässlich des 40-jährigen Bandjubiläums setzen Picture jedoch bei ihren gegenwärtigen Liveshows vor allem auf die hochkarätigen Stücke ihrer frühen 80er-Jahre-Juwelen. Ihr wisst also, worauf Ihr Euch freuen könnt, denn: Die Holländer kommen 2019 zum Bang Your Head!!! nach Balingen!

In Kürze folgen weitere Bandbestätigungen.

Das Bang Your Head!!! 2019 findet vom 11. bis 13. Juli des kommenden Jahres statt.

Bereits bestätigt:

Krokus

Skid Row

Dark Tranquillity

Cirith Ungol * Ross The Boss

The Night Flight Orchestra

Beast In Black * Flotsam And Jetsam

Omnium Gatherum * Visions Of Atlantis

Picture * Stormwarrior* Screamer



Weitere Bands folgen in Kürze.

Der Vorverkauf über unseren Shop www.shop.bang-your-head.de hat bereits begonnen.

Dort erhaltet Ihr die Tickets für das Bang Your Head!!! 2019 zum Frühbucherpreis von 119.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr) und auf Wunsch pro geordertem Ticket inklusive eines exlusiven und limitierten Gratis-Shirts aus 100% Baumwolle und in Wunschgröße.

Kommentare

Kommentare