Wenn die Mitglieder einer Band alle aus so unterschiedlichen Bereichen wie klassisches Klavier, Electronica, Prog und Hard Rock stammen und es ihnen gelingt, alles auf perfekte Weise zusammenzuführen, um einen einzigartigen Sound zu kreieren, kann man fast sicher sein, dass es die norwegische Band OAK war.

Heute stellen OAK ihr neues Album False Memory Archive über The Prog Mind im vollen Stream hier vor!

„Ich bin so ein Narr für sanfte Alben mit warmer, lebendiger Musik. Während ich schwere, kinetische Musik liebe, hat ein zartes Album, das meine Seele erfüllt, einfach etwas an sich. Das neue Album False Memory Archive von Oak passt perfekt zu dieser Beschreibung und lässt mich wirklich mit Licht durchfluten.“ – The Prog Mind

OAK False Memory Archive erscheint diesen Freitag bei Karisma Records.

False Memory Archive Tracklist:

1. We, The Drowned

2. Claire De Lune

3. False Memory Archive

4. Lost Causes

5. Intermezzo

6. The Lights

7. These Are The Stars We’re Aiming For

8. Transparent Eyes

9. Psalm 51

www.oakinoslo.com

www.facebook.com/oakinoslo

www.karismarecords.no

