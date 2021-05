Basement Prophecy: kündigen neue Videosingle an

Für sein Power Metal Projekt Basement Prophecy konnte Mastermind und Multiinstrumentalist Michael Müller (Srained) hochkarätige Mitstreiter gewinnen. Michael zeichnet selbst verantwortlich für das Songwriting, die Produktion und das Einspielen diverser Instrumente. Für den Gesang konnte er seinen langjährigen Freund Tommy Laasch gewinnen, der als Frontmann der Heavy-Metal Formation Chinchilla bekannt ist. Die Drums werden von keinem Geringeren als den Primal Fear und The Unity Schlagzeuger Michael Ehré bearbeitet. Und, last but not least, sorgt Accept-Bassist Martin Motnik für ein solides Tieftonfundament.

Beyond Awareness ist ein 5:30-minütiger Power Metal Song, welcher durch die Abwechslung symphonischer und teils orchestraler Passagen sowie Tommy Laaschs anmutigem Gesang lebt. Das Sounderlebnis ist sagenhaft, opulent und harmonisch. Diese epischen Klangwelten sind am ehesten mit Tobias Sammet’s Avantasia vergleichbar.

Am 31.05.2021 wird Beyond Awareness, die inzwischen vierte Videosingle von Basement Prophecy, auf allen gängigen Musik-Online-Plattformen und als Video-Single auf YouTube veröffentlicht.

Die Band äußert sich über die anstehende Veröffentlichung in ihrer Pressemitteilung wie folgt:

„Der Song entstand durch die langjährige Freundschaft von Michael Müller und Tommy Laasch und reifte zu einer bombastischen Schöpfung an Musik, die vor allen Dingen Freunden von Tobias Sammet’s Avantasia freuen dürfte. Alle Beteiligten leben sich musikalisch aus, wie sie sind. Das Video zu Beyond Awareness unterstreicht die Botschaft in besonderem Maße.

Der Song Beyond Awareness soll das Gesetz von Ursache und Wirkung widerspiegeln. Gedanken besitzen mehr Macht, als uns bewusst ist. Die Menschen verbauen sich oft die Zukunft mit Negativität und unnötigem Jammern und jagen irgendwelchen Dingen hinterher, ohne zu wissen, was sie eigentlich wirklich wollen.“

Mitwirkende Musiker: