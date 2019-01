Beast In Black: veröffentlichen neue Single ‚Die By The Blade‘; Lyricvideo online

Beast In Black: veröffentlichen neue Single ‚Die By The Blade‘; Lyricvideo online

Die aufstrebenden Metaller Beast In Black werden ihr Zweitwerk »From Hell With Love« bereits nächsten Monat, am 08. Februar 2019, via Nuclear Blast Records von der Leine lassen. Nach ein paar Trailern, in denen es weitere Details über dessen Entstehung zu hören gab, präsentiert die Band heute mit ‚Die By The Blade‘ die zweite Single aus ebenjenem Album. Seht euch das passende Lyricvideo auf YouTube an:

Anton dazu: „’Die By The Blade‘ ist einer der Songs, die auf dem »Berserk«-Manga basieren. Sein Titel mag sehr direkt und einfach klingen, doch der Text behandelt ein weitaus tiefgründigeres Thema, als man es im ersten Augenblick denken mag. Musikalisch ist er definitiv ein Heavy Metal-Ohrwurm ganz im Stile Beast In Blacks und Yannis‘ kraftvolle, emotionale Alles-oder-Nichts-Performance gilt es besonders hervorzuheben!“

»From Hell With Love« kann in verschiedenen Formaten vorbestellt werden:

http://www.beastinblack.com/fhwl.html

– DIGI + PATCH (nur Mailorder!)

– DIGI

– 2LP (schwarz, orange)

– DIGITAL

Bestellt das Album digital vor, um ‚Die By The Blade‘ und ‚Sweet True Lies‘ sofort zu erhalten!

Hört euch die Tracks in den NB-Novelties-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNovelties / http://nblast.de/AppleMusicNovelties

Mehr zu »From Hell With Love«:

‚Sweet True Lies‘ OFFIZIELLES VIDEO:

Trailer #1 – Die Entstehung von »From Hell With Love«:

Trailer #2 – Die Inspiration für »From Hell With Love«:

»From Hell With Love« – Tracklist:

01. Cry Out For A Hero

02. From Hell With Love

03. Sweet True Lies

04. Repentless

05. Die By The Blade

06. Oceandeep

07. Unlimited Sin

08. True Believer

09. This Is War

10. Heart Of Steel

11. No Surrender

Bonustracks (nur DIGI und 2LP!)

12. Killed By Death (MOTÖRHEAD-Cover)

13. No Easy Way Out (ROBERT TEPPER-Cover)

Das Album wurde erneut in Antons Sound Quest Studio aufgenommen und getreu dem Motto „Never change a winning team!“ hat Roman Ismailov die Artworkgestaltung übernommen. Kein Unbekannter, wenn es um Alben mit Kabanens Beteiligung geht, hat er doch neben »Berserker« auch schon an Battle Beasts Debütalbum »Steel« (2012) mitgearbeitet. Musikalisch bietet »From Hell With Love« alles, was die Fans in erster Linie an Antons Alben lieben: Einige nach vorne preschende Tracks wie ‚Cry Out For A Hero‘ oder ‚Repentless‘, hymnische Songs wie ‚Unlimited Sin‘ und ‚This Is War‘ und die Spezialität der Band – Midtempo-Kracher, wie sie nur BEAST IN BLACK abliefern können (auf dem neuen Silberling in Form von ‚Sweet True Lies‘, der Leadsingle der neuen Platte, oder dem Titeltrack). Vor allem eines haben die Stücke gemeinsam: Sie wickeln den Hörer mit ihren unwiderstehlichen Melodien um den Finger, setzen sich sofort in dessen Kopf fest und wollen diesen auch nicht mehr so schnell verlassen.

Kommentare

Kommentare