Die schwedischen Metal-Visionäre Soilwork veröffentlichen heute ihr lange erwartetes neues Album Verkligheten.

Zu diesem Anlass hat die Band das Musik Video zum brutalen Track Witan veröffentlicht. Seht das Video hier:

Rechtzeitig zur Veröffentlichung ihres flächendeckend gelobten Albums (Album des Monats in: Metal Hammer, Rock Hard, Aardschock, Scream) starten Soilwork heute außerdem ihre Co-Headliner-Tour mit den Labelkollegen von Amorphis in der Oberhausener Turbinenhalle. Siehe Daten unten.

Mehr zu »Verkligheten«:

Arrival visualizer:

Die Erstauflage im Digipack sowie die Vinyl-Versionen enthalten zudem die exklusive Underworld Bonus EP mit vier weiteren Songs (siehe Tracklist unten).

Die Digipack Version kommt außerdem mit besonderem Artwork in edlem Foliendruck.

Das Album sowie dazugehöriges Merchandise ist ab sofort in verschiedenen Formaten (Deluxe Box Set mit Digipack CD, Lanyard mit edler Metall-Applikation, Metall-Pin, Patch, Aufkleber, signierter Fotokarte und Poster, Digipack CD + T-Shirt Bundle, Digipack, schwarz/orange/lila Vinyl sowie als Download/Stream) erhältlich.

Verkligheten Album Tracklist:

01. Verkligheten

02. Arrival

03. Bleeder Despoiler

04. Full Moon Shoals

05. The Nurturing Glance

06. When The Universe Spoke

07. Stålfågel

08. The Wolves Are Back In Town

09. Witan

10. The Ageless Whisper

11. Needles And Kin (feat. Tomi Joutsen/AMORPHIS)

12. You Aquiver

Underworld Bonus EP Tracklist:

13. Summerburned and Winterblown

14. In This Master’s Tale

15. The Undying Eye

16. Needles And Kin (original version)

Soilwork / Amorphis

+ Jinjer

+ Nailed To Obscurity

11.01. D Oberhausen – Turbinenhalle 2 !!!SOLD OUT!!!

12.01. NL Nijmegen – Doornroosje !!!SOLD OUT!!!

13.01. D Hamburg – Markthalle !!!SOLD OUT!!!

14.01. DK Copenhagen – Amager Bio !!!SOLD OUT!!!

15.01. S Stockholm – Fryshuset

16.01. N Oslo – Rockefeller Music Hall

18.01. D Hannover – Capitol

19.01. D Leipzig – Hellraiser !!!SOLD OUT!!!

20.01. PL Krakow – Klub Kwadrat

22.01. RO Bucharest – Arenele Romane

23.01. BG Sofia – Universiada Hall

25.01. H Budapest – Barba Negra Music Club

26.01. A Vienna – Ottakringer Brauerei !!!SOLD OUT!!!

27.01. CZ Zlín – Masters of Rock Café

28.01. SK Bratislava – Majestic Music Club

29.01. D Berlin – Kesselhaus !!!SOLD OUT!!!

30.01. D Munich – Backstage (Werk)

01.02. D Geiselwind – MusicHall

02.02. D Cologne – Essigfabrik !!!SOLD OUT!!!

03.02. B Antwerp – Trix Muziekcentrum

04.02. UK London – Electric Ballroom

06.02. F Paris – Cabaret Sauvage

07.02. F Toulouse – Le Bikini

08.02. E Madrid – Mon

09.02. E Barcelona – Salamandra

10.02. F Lyon – Le Transbordeur

12.02. I Trezzo sull’Adda (MI) – Live Music Club

13.02. D Wiesbaden – Schlachthof

14.02. D Saarbrücken – Garage

15.02. D Stuttgart – LKA Longhorn

16.02. CH Pratteln – Z7

Soilwork is:

Björn „Speed“ Strid – vocals

David Andersson – guitars

Sven Karlsson – keyboards

Sylvain Coudret – guitars

Bastian Thusgaard – drums

www.soilwork.org | www.facebook.com/soilwork | www.nuclearblast.de/soilwork

