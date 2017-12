Die Niederländischen Epic Death-/Black-Metaller Bleeding Gods werden am 12. Januar 2018 ihr kommendes neues Konzeptalbum Dodekathlon via Nuclear Blast veröffentlichen! Heute sprechen Gea Mulder (Bass & Backing Vocals) und Drummer Daan Klemann über die Anfänge der Band und wie es zur heutigen Bandkonstellation kam. Schaut den Clip hier:



Mehr zu Dodekathlon:

Trailer #1 – about the concept: https://www.youtube.com/watch?v=wKJNvVS7X5c

Trailer #2 – about the artwork: https://youtu.be/plEsjuqUsUA

From Feast To Beast [OFFICIAL MUSIC VIDEO]: https://youtu.be/bakhuYIHAfo

From Feast To Beast [MAKING OF]: https://youtu.be/nLYxA5BGYQs

Dodekathlon kann hier physisch vorbestellt werden.

Bestellt Dodekathlon digital vor, um From Feast To Beast sofort zu erhalten oder streamt den Track.

Albumkonzept

Der Albumtitel Dodekathlon bezieht sich auf den griechischen Mythos der zwölf Aufgaben von Hercules, der größte der antiken griechischen Helden. Nachdem Hera (Königin der Götter) Hercules in den Wahnsinn getrieben hatte, tötete er seinen Sohn, seine Tochter und auch seine Ehefrau Megara. Nach seiner Genesung bedauerte er seine Taten jedoch zutiefst. Er wurde von König Thespius gereinigt und reiste dann nach Delphi, um herauszufinden, wie er für seine Taten büßen konnte. Pythia, das Orakel von Delphi, riet ihm, nach Tiryns zu gehen und seinem Cousin König Eurystheus zwölf Jahre lang zu dienen, indem er alle Aufgaben ausführte, die Eurystheus ihm geben würde. Im Gegenzug würde er mit Unsterblichkeit belohnt werden. Während dieser zwölf Jahre verlangte Eurystheus von Hercules, zwölf schwierige Aufgaben zu meistern. Jeder dieser zwölf Aufgaben wurde ein Song gewidmet und so erzählt das Album mit insgesamt zwölf Tracks Hercules‘ gesamte Geschichte.

Dodekathlon – Tracklist:

01. Bloodguilt (Nemean Lion)

02. Multiple Decapitation (Lernaean Hydra)

03. Beloved by Artemis (Ceryneian Hind)

04. From Feast To Beast (Erymanthian Boar)

05. Inhuman Humiliation (Augean Stables)

06. Birds Of Hate (Stymphalian Birds)

07. Saviour Of Crete (Cretan Bull)

08. Tyrannical Blood (Mares Of Diomedes)

09. Seeds Of Distrust (Belt Of Hippolyta)

10. Tripled Anger (Cattle Of Geryon)

11. Hera’s Orchard (Apples Of The Hesperides)

12. Hound Of Hell (Cerberus)

Das Album wurde von Pitch Note Productions im Hal 5 Studio aufgenommen. Gemixt und gemastert wurde im Soundlodge Studio. Das Coverartwork (s. Bild oben) stammt von Dimitris Tzortzis von Immensa Artis.

Gegründet wurde Bleeding Gods vom Gitarristen Ramon Ploeg, der im Jahre 2012 direkt nach seinem Austritt bei der holländischen Death Metal-Band Houwitser damit begann, ein Album zu schreiben, um seinen Traum einer eigenen Band zu erfüllen! Im Jahre 2013 nahm die Band ihre 4-Track-Promo mit dem Titel Blood Symphony auf. Lyrisch handelte die Scheibe von alten Göttern und Geschichten wie die der Maya, des alten Ägyptens oder von griechischen Göttern. 2014 unterzeichneten Bleeding Gods einen Vertrag mit Punishment 18 Records, um ihr Debütalbum Shepherd Of Souls zu veröffentlichen. Dieses konnte der Band schon bald weltweit positive Kritiken einheimsen – und das tut es noch heute!

Ein Jahr später dann die Wende: Neue Besetzung, neue Songs, neues Konzept, neues Album! Bleeding Gods erneuerten ihr Line-Up und sind nun stärker als je zuvor! Nach ihrem Debüt Shepherd Of Souls wusste die Band genau, wer sie sein will, und gemeinsam überlegten sich Ramon Ploeg (Gitarre), Mark Huisman (Gesang), Rutger Van Noordenburg (Gitarre), Gea Mulder (Bass & Backing Vocals) und Daan Klemann (Schlagzeug) ein komplett neues Konzept. Vorhang auf für Dodekathlon!

Kommentare

Kommentare