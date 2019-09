Blob – Schrecken Ohne Namen: ab 18. Oktober als Limited Collector’s Edition im VHS-Design (Blu-ray) erhältlich

Capelight Video bringt den beliebten Sci-Fi-Klassiker Blob – Schrecken Ohne Namen als Limited Collector’s Edition im stylishen VHS-Design (Blu-ray) zurück in die Wohnzimmer. Erleben Sie Hollywood-Legende Steve McQueen („Die glorreichen Sieben“, „Papillon“) in seiner ersten Hauptrolle in diesem Kultfilm der 50er Jahre.

Blob – Schrecken Ohne Namen ist ab 18. Oktober als Limited Collector’s Edition im stylishen VHS-Design (Blu-ray) erhältlich.*

Die Limited Collector’s Edition im VHS-Design ist streng limitiert auf 1.500 Stück und enthält den Film auf Blu-ray, ein doppelseitiges Poster sowie ein nummeriertes Zertifikat.

Kommentare

