Blynd: veröffentlichen Video zu „Infernal“ vom neuesten Album „Unbeliever“

Die zypriotische Thrash-Death-Metal-Band Blynd hat ein neues offizielles Video zum Song Infernal veröffentlicht, das vom vierten Studioalbum Unbeliever von Pitch Black Records stammt.

Das von Anthony Frangous gedrehte Video zu Infernal spielt in einem Wald mitten im Winter, wo ein blutiger Fluss fließt und Krähen ums Überleben kämpfen. Das Lied schreitet mit seinem schweren und rhythmischen Tempo voran. Andrea Paraschos‘ vollmundiges Knurren und die Gitarrenwand werden den Gaumen der kompromisslosesten Liebhaber von Thrash/Death Metal erfreuen.

Das neueste Werk der Band, Unbeliever, liefert eine Flut an glühenden Riffs, donnerndem Schlagzeug und zum Nachdenken anregenden Texten, wie es die Fans von der Band erwarten.

Musikalisch hat das Album eine insgesamt düstere Atmosphäre mit sowohl langsamen als auch schnellen Songs, einigen progressiven Passagen, epischen Refrains und Outros. Textlich behandelt das Album eine Vielzahl von Themen, die die Menschheit geplagt haben (und immer noch plagen) – von Kriegsthemen bis hin zu orwellscher Massenüberwachung, Propaganda, Geschichtsumschreibung und Unterdrückung der freien Meinungsäußerung.

Blynd sind:

Andreas Paraschos – Gesang/Bass

George Masouras – Gitarre

Andreas Hadjipandelis – Gitarre

Alex Iacovou – Schlagzeug

Gäste:

Dobromir Ganchev – Gesang (Urban Grey), Until We Die

Andreas Spyrou – Gesang (Speak In Whispers), 1984

Marilena Christofi – Gesang (Soprano), Ground Zero

Blynd online:

Facebook

Instagram