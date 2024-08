Majestica: kündigen neue deutsche Live-Termine an

Tolle Neuigkeiten aus Schweden!

Das Symphonic-Power-Metal-Quartett Majestica hat gerade neue Tourdaten bekannt gegeben. Die Schweden werden endlich wieder ihre deutschen Fans erfreuen. Die Band wird Dominum als Special Guest auf einer sieben Termine umfassenden Deutschlandtournee im Winter unterstützen. Diese Termine werden die ersten Live-Shows von Majestica in Deutschland nach längerer Zeit sein, also sichert euch eure Tickets, um Zeuge einer fantastischen Performance der Band zu werden!

Tommy Johansson kommentiert:

„I’m very happy to finally be on the road with Majestica, and together with Dominum and Hammer King we’re going to bring Power Metal all around Germany! Can’t wait!!

Hope to see you there!“

Chris David über die Live-Termine:

„We have been waiting to come to Germany for some time now. And what better way to do it with a full tour together with a couple great bands, this will be a blast! There is also one show in between these dates at the No Sleep After X-Mas Festival which will be a more Christmas focused show!“

Die Tour, die den Namen The Dead Don’t Die Tour trägt, beginnt am 26. Dezember in Nürnberg, Deutschland. Zusammen mit den Headlinern Dominum und dem Support Hammer King werden die Schweden in sieben Städten Halt machen. Darüber hinaus werden Majestica am 29. Dezember beim No Sleep After X-Mas Festival in Runkel eine Festival-Show spielen, bei der ihr Weihnachtsalbum A Christmas Carol im Mittelpunkt steht.

Ihr wollt diese Tour nicht verpassen, also seid schnell und sichert euch eure Tickets!

The Dead Don’t Die Tour w/ Dominum, Majestica & Hammer King

26.12.24 – Nürnberg – Hirsch

27.12.24 – München – Backstage

28.12.24 – Berlin – Frannz Club

08.01.25 – Frankfurt – Das Bett

09.01.25 – Hamburg – Knust

10.01.25 – Cologne – Kantine

11.01.25 – Leipzig – Hellraiser

Schnappt euch hier eure Tickets!

Zuvor veröffentlichte die Band ihre neueste Single A New Beginning, den ersten Track, den Majestica in diesem Jahr rausgehauen haben. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Majestica sind:

Tommy Johansson | Gitarren, Gesang

Petter Hjerpe | Gitarren

Chris David | Bass

Joel Kollberg | Schlagzeug

Majestica online:

https://www.facebook.com/Majesticametal/

https://www.instagram.com/majesticametal/