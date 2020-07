Brüder4Brothers: neues Album „Brotherhood“ erscheint am 07.08.

Brüder4Brothers – Motorradknattern trifft auf Gitarrenakkord: die legendären Orange County Choppers haben Musik für den Highway – mit ihrem Musikprojekt und dem am 7. August erscheinenden Album Brotherhood sorgt die US-amerikanische Motorradschmiede nun für Aufsehen.

Das Knattern schwerer Motorräder mag für so manchen Bike-Fan die schönste Musik überhaupt sein. Die Orange County Choppers haben sich mit genau so was bislang ihren international renommierten Namen gemacht. Als eine der berühmtestesten Custom Bike-Schmieden besitzen sie spätestens seit der Serie American Chopper und allerspätestens seit ihrem kurzen Gastauftritt im Nickelback Video Rockstar Kultstatus.

Nun vermischen sich ihre home made Chopper-Sounds mit handfester Rockmusik. Am 7. August wird unter dem Namen Brüder4Brothers ein Album mit dem Titel Brotherhood erscheinen (Soulfood Music). Wie der Name bereits verrät, verbirgt sich eine Liaison der Orange County Choppers mit einer deutschsprachigen Rockband dahinter: Frei.Wild.

Das Album vereint die Instrumente und Stimmen von allen Mitwirkenden. Eine Zusammenarbeit, die auf den ersten Blick etwas merkwürdig anmutet, und doch haben beide Parteien Entscheidendes gemeinsam: Die Liebe für ungewöhnliche Wege, für eine freiheitsliebende Outlaw-Attitude und nicht zuletzt eine langjährige Freundschaft über zwei Kontinente hinweg.

„Wir sind seit etlichen Jahren schon freundschaftlich verbunden und laden uns gegenseitig zu Veranstaltungen und Trips ein“, wird aus den USA verraten. „Genau diese Freundschaft, gepaart mit jeder Menge erlebtem Spaß in den USA und Südeuropa, führte nun zum gemeinsamen Projekt namens Brüder4Brothers. Und dem dazugehörigen Debütalbum Brotherhood.“

Mehrere Nummer 1-Alben in Folge, zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen und unzählige ausverkaufte Shows pflastern den Weg von Frei.Wild, einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Bands. Eine Erfolgsgeschichte, die vergleichbar der der Orange County Choppers auf Eigeninitiative, viel eigenem Schweiß und Herzblut beruht. „Wir ticken von unserer Grundeinstellung her sehr ähnlich – Freiheit, Freundschaft, Lebensträume, Fernweh, Tradition und ehrliche Handarbeit haben für uns einen hohen Stellenwert.“

Genau diese Tugenden inspirierten das Erstlingswerk Brotherhood und so verwundert es auch nicht, warum Brotherhood so ehrlich, auch so international und vor allem authentisch klingt. Die Musik lebt von den für Frei.Wild typischen eingängigen Melodien und Gitarren, ebenso von den Stimmen von Paul, Mikey, Alex und Philipp. Aufgefrischt wird das Ganze mit vielen typisch amerikanischen Einflüssen – vor allem mit Country-Tönen und produktionstechnischen Raffinessen. Brüder4Brothers schafft es ab dem ersten Ton, ein Kopfkino mit den unendlichen Weiten der Vereinigten Staaten, aber auch europäischem Flair zu kreieren, deutsche mit englischen Texten wie selbstverständlich miteinander verschmelzen zu lassen. Gaspedal durchdrücken, dem Sonnenuntergang entgegen reiten und den Fahrtwind fühlen.