Burial Tree: drücken mit ihrem neuen Album „The Power Of Myth“ ihre Ernüchterung gegenüber der heutigen Gesellschaft aus

Burial Tree, die musikalische Schöpfung des nord-kalifornischen Künstlers Monte Cimino, meldet sich mit dem neuen Album The Power Of Myth zurück, das am 1. August über Subcontinental Records erscheint. Das Album präsentiert drei Songs für über 37 Minuten musikalisches Erlebnis, darunter auch den mächtigen Dave Lombardo von Slayer.

Einen Vorgeschmack auf das Album gibt es jetzt mit dem Song Sigils – streamen könnt ihr ihn hier:

Im Verlauf seiner elf Minuten präsentiert Sigils psychedelische Gitarren, furiose Schlagzeug-Fills und stimmungsvolle Synthesizer-Texturen. Das Erlebnis ist bewusst so angelegt, dass sich der Hörer in einer Dimension verliert, die keine zentrale Bedeutung hat – genau wie der desillusionierte Mensch im gegenwärtigen gesellschaftlichen Kontext darum kämpft, seinem Leben einen Sinn zu geben.

Burial Tree wurden 2009 vom Bay Area-Künstler Monte Cimino gegründet. Die Gruppe veröffentlichte zwei Alben: Outer Dark (2010) und Rituals (2012). Beide Veröffentlichungen wurden positiv aufgenommen, bevor sich die Gruppe 2013 auflöste. In den folgenden zehn Jahren veröffentlichte Monte eine Single und eine EP unter dem Namen Burial Tree. Während der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 begann Monte dann, Demos aufzunehmen, die zu keinem seiner aktuellen Projekte passten. Dies führte zur Wiederbelebung von Burial Tree und dem 2025 erscheinenden Album The Power Of Myth.

Die Musik von Burial Tree bewegt sich zwischen hartem Post-Rock-Metal, Experimental und Ambient, bietet aber dennoch einprägsame und fesselnde Songs. Für The Power Of Myth rekrutierte Cimino den Ex-Slayer-Schlagzeuger Dave Lombardo, den Bay Area-Schlagzeuger Adam McClure, den Bassisten und Produzenten Bill Laswell und den Saxophonisten Peter Apfelbaum für die drei längeren Stücke des Albums. The Power Of Myth ist eine Mischung aus improvisierten und komponierten Abschnitten und bietet überwältigende psychedelische Riffs und wildes, urtümliches Drumming, das scheinbar in dunkle Ambient-Landschaften und spannungsgeladene Zwischenspiele übergeht.

The Power Of Myth Tracklist:

1. Sigils

2. Veve

3. The Power Of Myth

Credits:

1. Sigils

Monte Cimino: Gitarre, efx

Bill Laswell: Bass, treatments, efx

Adam McClure: Schlagzeug

Aufgenommen in Rohnert Park und San Francisco, Kalifornien. Zusätzliche Aufnahme: Orange Music, West Orange, New Jersey, Toningenieur: James Dellatacoma

2. Veve

Peter Apfelbaum: Saxofon, Megaphon

Monte Cimino: Gitarre, efx

Dave Lombardo: Schlagzeug, Elektronik

Aufgenommen in Rohnert Park und Südkalifornien. Peter Apfelbaum wurde in der Lethe Lounge, NYC, aufgenommen und von Mark Ettinger als Toningenieur betreut.

3. The Power Of Myth

Monte Cimino: Bass, efx

Bill Laswell: Bass, efx

Aufgenommen in Rohnert Park, Kalifornien. Zusätzliche Aufnahme: Orange Music, West Orange, New Jersey, Toningenieur: James Dellatacoma

Gemischt von James Dellatacoma für Orange Music. Mastering von Michael Valentine West. Artwork von Alex Eckman Lawn. Logo, Layout und weitere Grafiken von Arun für Icosa Projects.