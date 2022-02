Carson: kündigen neues Album zum 15.04.2022 an

Das Stoner-Rock-Trio aus Luzern und Neuseeland kündigt für den 15. April sein neues Album an. Ende 2021 erschien bereits mit Dirty Dream Maker der erste Song für den es auch ein Video gibt.

Die Reise von Carson begann bereits 2011 in Neuseeland, wurde dann durch Sänger und Gitarrist Kieran Jones in die Schweiz importiert und in Luzern zur Schweizer Band formatiert. Nach diversen Tourneen und Festivalauftritten (u.a. mit Karma To Burn, Elder und Up In Smoke Festival) geht es nun nach einer Zwangspause auch live weiter.

Tour 2022:

10.03. Düsseldorf – Pitcher

26.04. Hamburg – Logo *

27.04. Berlin – Roadrunners *

28.04. Köln – Sonic Ballroom *

29.04. Siegen – Vortex *

30.04. Karlsruhe – Jubez/Dudefest

01.05. Lessines (BE) – Roots & Roses Festival

* Support für Siena Root

2011 veröffentlichten Carson eine EP, von welcher die Songs Conversational und Dues in den nationalen Radiostationen gespielt wurden. Kieran zog dann aber schon bald in die Schweiz und seit 2012 existiert die Band nun in neuer Besetzung in der Schweizer Musikszene; mit Jan Kurmann am Schlagzeug und Elina Willener am Bass. Im Jahr 2013 spielten Carson mehrere Shows in der ganzen Schweiz, als Headliner oder auch als Supportact von bekannteren Bands (Dog Eat Dog, Karma To Burn, Black Rainbows, Elder) und bildeten sich so einen Ruf in der Schweizer Stoner Rock Szene. Die Europatour im Herbst 2014, bei welcher Carson als Support der amerikanischen Band Karma To Burn unterwegs waren, half dem Trio seinen Sound und seine Liveshows zu perfektionieren. Ende 2014 und im Jahr 2015 spielte die Band mehrere Konzerte und Festivals in der ganzen Schweiz (z.B. Up In Smoke Festival, Openair am Bielersee), mit einem Abstecher nach Italien und Österreich (Stonerhead Let’s Groove Your Brains 2 Nights Festival in Salzburg) und bereitete sich für die Albumproduktion im Sommer 2016 vor. Anfang 2017 musste Kieran aus beruflichen Gründen zurück nach Neuseeland. Seit August 2020 sind Carson wieder in der Schweiz vereint und nun schon bereit mit neuen Songs für ihr kommendes Album The Wilful Pursuit Of Ignorance.