Carson: neue Single/Video online

Das Stoner-Rock-Trio aus Luzern und Neuseeland präsentiert heute den zweiten neuen Song The Last Laugh samt Video, aus ihrem neuen Album The Wilful Pursuit Of Ignorance, das am 15. April erscheint und hier vorbestellt werden kann.

Die Reise von Carson begann bereits 2011 in Neuseeland, wurde dann durch Sänger und Gitarrist Kieran Jones in die Schweiz importiert und in Luzern zur Schweizer Band formatiert. Nach diversen Tourneen und Festival Auftritten (u.a. mit Karma To Burn, Elder und Up In Smoke Festival) geht es nun nach einer Zwangspause auch live weiter.



Tour 2022:

10.03. Düsseldorf – Pitcher

26.04. Hamburg – Logo *

27.04. Berlin – Roadrunners *

28.04. Köln – Sonic Ballroom *

29.04. Siegen – Vortex *

30.04. Karlsruhe – Jubez/Dudefest

01.05. Lessines (BE) – Roots & Roses Festival



* Support für Siena Root