Nach ihrer EP Farbenleere, welche im November 2020 erschien meldet sich die aus dem Schwarzwalt stammende Metal-Kapelle mit einer neuen Single zurück. Until Hell Is Frozen And Heaven Burns

Die Band zum Release: „Check out our newest single Until Hell Is Frozen And Heaven Burns! The idea for this song came to us when we were thinking about different opposing forces in life and how they balance each other out.„