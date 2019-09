Cirith Ungol: geben Details zu ihrer neuen Live-DVD/CD ‚I’m Alive‘ preis

Am 25.10. veröffentlichen Cirith Ungol ihre neue Live-DVD/CD I’m Alive via Metal Blade Records. Der Mitschnitt der Band auf dem Zenit ihres düster mystischen Schaffens vor dem verzauberten Publikum des Up the Hammers Festival im griechischen Athen verdeutlicht, wie magisch und kraftvoll die Band auf der Bühne ist. Ergänzt wird die Veröffentlichung von weiteren Aufnahmen vom Hammer of Doom (2017) und Rock Hard Festival (2018) in Deutschland. Für diesen umfangreichen Release wurde eine zweistündige Dokumentation produziert, die Interviews mit früheren und aktuellen Mitgliedern zur Geschichte und zum Vermächtnis der Gruppe enthält.

Erneut stammt das Artwork vom arrivierten Künstler Michael Whelan, der die Cover aller vier Studioalben der Band gestaltete und die Musik visuell perfekt auf den Punkt brachte. Etwas anderes als seine atemberaubende Kunst, die untrennbar mit dem Sound und Mythos von Cirith Ungol verbunden ist, könnte die Fantasie der internationalen Fangemeinde der Band auch gar nicht in solchem Maß beflügeln.

Einen Vorgeschmack auf I’m Alive gibt euch ein Video zum Titelstück vom Up The Hammers Festival auf metalblade.com/cirithungol – wo ihr auch folgende Formate vorbestellen könnt:

– Digipak 2CD/2DVD

– Deluxe Boxset (Digipak 2CD/2DVD, Bonus DVD, purple marbled Vinyl, Bonus 10″, Drumstick, Minimikrofon, Plektren, Rückenaufnäher, Schlüsselkette, laminierter Tourpass, Autogrammkarte, Setlist, A1-Poster – limitiert auf 1.000 Exemplare)

– 180g black Vinyl (EU-exklusiv)

– ultraviolet marbled Vinyl (EU-exklusiv – 500 Einheiten)

– red rust marbled Vinyl (EU-exklusiv – 300 Einheiten)

– emerald green marbled Vinyl (EU-exklusiv – 200 Einheiten)

– pink w/ purple splatter Vinyl (EU-exklusiv – 100 Einheiten)

– plum marbled Vinyl (US-exklusiv- 250 Einheiten)

– white marbled Vinyl (US-exklusiv – 250 Einheiten)

* auch digital erhältlich!

Trackliste 2CD/2DVD

CD 1:

• Live Audio from Up The Hammers Festival, May 27, 2017, Gagarin 205, Athens, Greece

CD2:

• Bonus Tracks – Hammer of Doom Festival – Nov 18, 2017, Posthalle, Würzburg, Deutschland

DVD 1:

• Up The Hammers Festival 2017 (vollständiges Set)

• Hammer of Doom Festival 2018 (vollständiges Set)

DVD 2:

• Dokumentation ca 2h

• Rock Hard Festival 2018 (vollständiges Set): 00:57:34

• Rock Hard Interview: 00:10:48

Cirith Ungol wurden in den frühen 1970ern in Ventura in Kalifornien gegründet und entstammen der Hardrock-/Prog-Tradition von Acts wie Grand Funk Railroad, Blue Oyster Cult oder Sir Lord Baltimore. Statt deren Einflüsse unverändert zu kopieren, kultivierte die Band einen heavieren, düstereren und apokalyptischeren Sound. Cirith Ungols Texte waren naheliegenderweise stark von der High Fantasy von J.R.R. Tolkien inspiriert, aus dessen Der Herr der Ringe auch ihr Name stammt und auch von Michael Moorcock, denn die beiden Mitbegründer – Drummer Robert Garven und Gitarrist Greg Lindstrom – lernten einander im Literaturunterricht in der siebten Schulklasse kennen.

Die Band machte erstmals mit ihrem selbstfinanzierten und in eigener Regie produzierten Debüt Frost And Fire von sich reden, das im April 1981 auf ihrem Label Liquid Flame Records erschien. Cirith Ungol veröffentlichten im Laufe der Jahre vier Studioalben, zwei Compilations und mehrere Samplerbeiträge. Als der Frust in der Gruppe überhandnahm, löste sie sich im Mai 1982 auf.

Rufe nach einer Rückkehr von Cirith Ungol verstummten jedoch zu keiner Zeit. Ende 2015 fing ihre Asche unerwartet erneut zu glühen an. Nach reiflicher Überlegung unter den Mitgliedern erwachte der schlafende Riese wieder. Das Quartett um Drummer Robert Garven, Sänger Tim Baker sowie die beiden Gitarristen Greg Lindstrom und Jimmy Barraza begann, den Rost abzukratzen und seine alte Magie neu zu entdecken. Die Band rekrutierte Night Demons Frontmann Jarvis Leatherby, einen erfahrenen Musiker, Fan seit Ewigkeiten und letztlich eine der Triebfedern hinter der Reunion, als Bassisten.

Nach jahrelangem Warten erhalten die Fans der Band in diesem Herbst endlich eine umfangreiche Veröffentlichung von Cirith Ungol.I’m Alive rekapituliert einen unvergesslichen Konzertabend und beweist, dass die fünf härter rocken denn je – auch vier Jahrzehnte nach ihrer Gründung. Mögen sie noch lange weiterleben!

