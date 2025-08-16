Colorblind: kündigen neue EP „Who Sold You This Truth“ an, die am 12.09. über Solid State erscheint

Das aus Austin, Texas stammende Quartett Colorblind – bestehend aus Sänger Travis Moseley, Schlagzeuger Tyler Moseley, Bassist Nicholas Asper und Gitarrist Justin Page – hat die Veröffentlichung ihrer neuen EP mit dem Titel Who Sold You This Truth für den 12. September über Solid State angekündigt. Die Band hat zudem einen Visualizer für den neuen Song Neversleep veröffentlicht. Seht ihn euch hier an:

„Neversleep is about caring so much it wrecks you“, erklärt Moseley. „They leave, but you’re the one stuck with all the noise, the emptiness, the overthinking… and no matter what you do, you can’t turn it off“.

Mit ihrer lyrischen Tiefe, die nur von ihrem aufsteigenden Gesang übertroffen wird, haben sich die Dreamcore-Legenden Colorblind aus Austin, Texas, schnell zu einem festen Begriff in der Heavy-Music-Welt entwickelt. Ihre knallharte musikalische Kombination aus erderschütternden Riffs und luftigen Grooves bildet das Rückgrat von Who Sold You This Truth, der Debüt-EP der Band für Solid State/Tooth & Nail. Sie besticht durch triumphalen Breitwandsound, Autounfall-Dynamik und eindringliche, offenherzige Lyrik. Colorblind sind durch die nächste Phase ihrer Karriere gestärkt und bereit, dem Publikum weltweit mehr von dieser lebensbejahenden Mentalität zu präsentieren – indem sie die unentwirrbar komplexen Emotionen in uns ausloten und gleichzeitig die enorme musikalische und persönliche Entwicklung demonstrieren, die sie in den letzten Jahren erlebt haben.

Who Sold You This Truth – Trackliste:

1. Car Crash

2. Needle Eye

3. Letdown

4. Misery Loves Company

5. Neversleep

6. God Complex

Who Sold You This Truth online:

https://www.facebook.com/Colorblindtx/

https://www.instagram.com/colorblindtx/