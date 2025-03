Cradle Of Filth: haben neues Album „The Screaming Of The Valkyries“ veröffentlicht

Cradle Of Filth zählen zu den einflussreichsten, ehrwürdigsten und bekanntesten Namen der Musikgeschichte. Mit ihrem unverwechselbaren Mix aus infernaler Härte, makabrer Theatralik und düsterem Gothic-Stil hat die Grammy-nominierte Band um den ikonischen Frontmann Dani Filth die Szene nachhaltig geprägt und mit ihrem beispiellosen Aufstieg, vom tiefsten Underground des Extreme Metal bis an die Spitze der Popkultur, vielen der heutigen Top-Metal-Künstler*innen den Weg geebnet. Der Triumphzug von Cradle Of Filth begann im Jahr 1991, gefolgt von der Veröffentlichung des Debütalbums The Principle Of Evil Made Flesh 1994, das den Grundstein für Klassiker wie Cruelty And The Beast und Midian legte. Nach dem Erfolg ihres 2021 erschienenen Albums Existence Is Futile, das Platz 20 der US-Billboard 200 und Platz 9 der Deutschen Album-Charts erreichte, kehrt die internationale Formation nun mit ihrem 14. Studioalbum und Napalm Records-Debüt The Screaming Of The Valkyries zurück. Das Album erschien am 21. März 2025 und verbindet die düsteren Klänge der Vergangenheit mit einem mutigen Schritt in die Zukunft. Dani Filths markante Schreie und unverkennbaren Growls verschmelzen mit kraftvollen Twin-Gitarren, symphonischen Nuancen und einer explosiven Rhythmussektion, getragen von Schlagzeuger Martin „Marthus“ Skaroupka, Bassist Daniel Firth, den Gitarristen Marek „Ashok“ Smerda und Donny Burbage sowie Keyboarderin und Sängerin Zoe Federoff. The Screaming Of The Valkyries beginnt mit dem bedrohlich anmutenden Opener To Live Deliciously, der direkt mit rhythmischer Aggression, Atmosphäre und Melodie beeindruckt. Demagoguery kombiniert düstere Schönheit, Blast Beats und satanischen Groove in einer Weise, wie es nur Cradle Of Filth können. The Screaming Of The Valkyries entfaltet sich mit einer einladenden Intensität, die an Klassiker wie Dusk… And Her Embrace und Cruelty And The Beast erinnert, während es gleichzeitig die Wucht moderner Werke wie Hammer Of The Witches und Existence Is Futile aufgreift. White Hellebore zeigt die Band von ihrer teuflischsten Seite – eine Symbiose aus traditionellem Heavy Metal und thrashender Wut, kunstvoll integriert in opernhafte Gothic-Arrangements. Das melancholische Non Omnis Moriar („Ich werde nicht gänzlich sterben“) evoziert die Atmosphäre von Acts wie Paradise Lost und Anathema, bleibt jedoch durch Cradle Of Filths infernales Prisma unverkennbar eigenständig. You Are My Nautilus ist der düsterste Song, den Iron Maiden nie geschrieben haben, während Ex Sanguine Draculae die Atmosphäre der Dusk-Ära wieder aufleben lässt und mit kreativen Akzenten erweitert.

The Screaming Of The Valkyries wurde von Scott Atkins in den Grindstone Studios in Suffolk, England, produziert, aufgenommen, gemixt und gemastert. Es markiert den Beginn einer neuen Ära in der Geschichte von Cradle Of Filth und verbindet monumentale melancholische Melodien, dunklen Thrash und apokalyptisches, existenzielles Grauen mit einer guten Portion ungezügelter Ekstase. Mit diesem Werk haben Cradle Of Filth einen blutgetränkten Liebesbrief an ihre langjährigen Fans verfasst und öffnen gleichzeitig neuen Hörer*innen die Pforten in ihre diabolische Klangwelt.

