Front Row Warriors: kündigen neues Studioalbum „Running Out Of Time“ für den Sommer an

Die Stuttgarter Front Row Warriors haben die Veröffentlichung ihres brandneuen, zweiten Studioalbums Running Out Of Time für den 11. Juli 2025 bei ROAR angekündigt! Das Album erscheint auf CD, Vinyl sowie digital, der Vorverkauf ist gestartet.

Die in 2019 gegründete Melodic Metal Band sorgte 2023 mit ihrem Debüt Wheel Of Fortune für erste Furore und wurde von Kritikern mit Lob überschüttet. Der Deutsche Rock- und Popmusikerverband kürte das Album sogar zum „Hardrock-Album des Jahres 2023“. Der 80er-Jahre-Hardrock mit einer Prise AOR und 90er-Jahre-Melodic-Metal kam auf Anhieb hervorragend an, was nicht nur Sängerin Elkie Gee zu verdanken ist, die über eine bemerkenswerte Bandbreite verfügt und mit ihrer Stimmfarbe aus der Masse hervorsticht.

Nun präsentieren Front Row Warriors eine erste Single, den Album Opener mit sofortiger Ohrwurmgarantie Turn The Tide! Die Band schreibt uns über den Song:

„Verschwörer und falsche Propheten, Gehirnwäsche durch Fake News und ein wahnsinniges Wettrüsten zeichnen ein düsteres Bild der Zukunft. Während die einen feige wegschauen und resignieren, versuchen andere, Profit zu machen und den infantilen Herrschern dieser Welt zu huldigen. Sollten wir nicht endlich mutig der Wahrheit ins Auge sehen? Wir können das Blatt noch wenden, das sind wir unseren Töchtern und Söhnen schuldig!“

Alle Bandmitglieder von Front Row Warriors sind in der Szene keine Unbekannten. Sorin Badin und Stef Binnig-Gollub an den Gitarren sind ehemalige Musiker von Samsara und Septagon, während Richie Seibel, auch Mitglied von Ivanhoe and Them, die Keyboards spielt. Den Bass spielt Timo Michels (Ex-Pump) und an den Drums sitzt Jay G. (Ex-Sharon). Die Band spielte 2024 zahlreiche Konzerte und Festivals und stand mit Künstlern wie Treat, Vicious Rumors, Riot V, Victory, Axxis und Shakra auf der Bühne. Im März 2024 ersetzte Gitarrist Dominik Barth (Ex-Illusoria) Sorin Badin, der aus familiären Gründen zurücktreten musste, aber im Hintergrund im Studio arbeitet und an den Songs feilt.

Ihr neues Album Running Out Of Time, bei dem abermals kein Geringerer als Achim Köhler (u.a. Primal Fear, Brainstorm) Mix und Mastering übernahm, wurde wieder von Michael Bormann co-produziert und wartet mit echten Krachern auf die beweisen, dass sich die Band auch im Metal zuhause fühlt. Liebhaber filigraner Gitarren- und Keyboardarbeit sowie melodischer Hooks kommen ebenso auf ihre Kosten wie Fans des härteren Genres. Front Row Warriors spielen erneut gekonnt mit den Genres und präsentieren einen bunten Strauß fabelhafter Songs und überraschenden Momenten!

Die Band verrät uns: „Running Out Of Time entstand in einer Zeit, in der wir viel unterwegs waren, diese Energie aufsogen und in unsere neuen Songs packten. Dadurch ist unsere Musik zwar etwas härter geworden, wir sind uns in Sachen eingängiger Refrains aber auf jeden Fall treu geblieben und können es kaum erwarten, unsere neuen Songs vorzustellen und auf die Bühne zu bringen.“

Running Out Of Time Tracklist:

1. Turn The Tide

2. Theory Of Mind

3. The Holy

4. Cast A Spell

5. New Horizons

6. Running Out Of Time

7. Rise Against

8. Don’t Think The Night Is Over

9. Seems Like Paradise

10. Heartbreaker

11. FRW

Front Row Warriors live:

29.03. (DE) Filderstadt-Bonlanden

05.04. (DE) Steinberg

11.04. (DE) Sulzbach/Murr

11.07. (DE) Release Meet and Greet Balingen

04.10. (DE) Haigerloch

22.11. (DE) Balingen

Front Row Warriors Line-Up:

Elkie Gee – Vocals

Dominik Barth – Gitarre

Stef Binning-Gollub – Gitarre

Timo Michels – Bass

Richie Seibel – Keyboards

Jay-G – Drums