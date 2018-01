Technical Metal Master Currents präsentieren heute ihr neues Musikvideo zum Song Delusion! Schaut das Video hier.

„Delusion ist ein Song über Kontrolle und Besessenheit“, sagt Sänger Brian Wille. „Wir alle begegnen irgendwann mal Personen, die viel zu anhänglich sind, und manchmal sind wir selbst schuld daran. Diesen Song zu schreiben hat mir dabei geholfen, mit meinen Erfahrungen umzugehen und zwar in beiden Richtungen: mit jemandem klarzukommen, der in jedem Aspekt deines Lebens involviert sein will und diejenige Person zu sein, die zu sehr an jemand anderem hängt. Für das Video hatten wir zuerst überlegt, wieder eine Geschichte zu zeigen, wie es bei Apnea und Withered der Fall war. Aber dann haben wir uns doch dazu entschieden, uns mehr auf die instrumentale Performance zu konzentrieren, weil das besser zeigt, wie viel Herzblut wir in jedes Riff, Drumm Fill oder in die Melodie stecken. Wir hoffen Euch gefällt der Song und das Video so sehr wie uns!“

Currents, die erst letztes Jahr ihr Album The Place I Feel Safest veröffentlichten, werden außerdem schon nächste Woche auf die Bühnen Europas zurückkehren. Seht alle Tourdaten hier:

w/ Miss May I, Fit For A King, Void Of Vision

19.01. D Oberhausen – Resonanzwerk

20.01. NL Amsterdam – Melkweg

21.01. B Antwerp – Kavka

22.02. UK Southampton – Talking Heads

23.01. UK Glasgow – G2

24.01. UK Birmingham – Mama Roux’s

25.01. UK Manchester – The Bead Shed

26.01. UK London -Underworld

27.01. UK Bristol – Exchange

28.01. F Paris – Petit Bain

29.01. F Lyon – Warmaudio

30.01. D Saarbrücken – Garage

31.01. CH Zurich – Dynamo

01.02. I Milan – Legend Club

02.02. D Munich – Backstage

03.02. H Budapest – A38

04.02. A Vienna – Arena

05.02. CZ Prague – Futurum

06.02. PL Warsaw – Proxima

07.02. D Hanover – Faust

08.02. DK Copenhagen – Pumpehuset

10.02. FIN Helsinki – Tavastia

12.12. N Oslo – Uhørt

13.02. S Stockholm – Fryshuset Klubben

14.02. D Hamburg – Logo

15.02. D Karlsruhe – Die Stadtmitte

16.02. D Leipzig – Conne Island

17.02. D Nuremberg – Z-Bau

Kommentare

Kommentare