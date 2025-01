Dark Fortress: veröffentlichen offizielles Live-Video zu „The Silver Gate“

Letztendlich beendeten Dark Fortress ihr (Band)Leben nach der Veröffentlichung ihres viel gelobten letzten Albums Spectres From The Old World im Jahr 2020. Nach allen Maßstäben ist ein selbst auferlegter Tod besser, als als Zombie in die Vergessenheit zu taumeln. Von der gefeierten Film-Noir-Ästhetik von Edge of Night auf Eidolon (2008) über den durchschlagenden Erfolg des Video-/Titeltracks von Ylem (2010) bis hin zu den Veröffentlichungen von Deaf Forever und Decibel, die Spectres From The Old World (2020) nahezu perfekte Noten verliehen, schienen die Bayern unbesiegbar. Doch Dark Fortress haben sich ihren Bedingungen entsprechend weiterentwickelt und ihr einziges Live-Album Anthems From Beyond The Grave als letztes Opfer an die uralten und unaussprechlichen Mächte der Dunkelheit und des Bösen hinterlassen.

Genießt das letzte Video von Dark Fortress, indem ihr euch The Silver Gate (Live in 2023) hier anhört:

Mehr Infos zu Dark Fortress und ihrem letzten Album Anthems From Beyond The Grave – Live In Europe 2023 findet ihr hier.

Bestellt euch das Album Anthems From Beyond The Grave – Live In Europe 2023 jetzt: hier