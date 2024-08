Darkmoon Warrior: neue Single „Omega Legion“ online

Das Black-Metal-Urgestein Darkmoon Warrior entfesselt abermals das Chaos!

Die Band aus Brandenburg legt eine weitere Single aus ihrem kommenden Album Graveyard Planet nach.

Der neue Song hört auf den Namen Omega Legion und ist ein weiterer Mittelfinger in Richtung moderner Strömungen im Black Metal.

Graveyard Planet erscheint am 22.08. via Folter Records.

Über Darkmoon Warrior

Das Black-Metal-Urgestein Darkmoon Warrior entfesselt abermals das Chaos! Die Band aus Brandenburg gehört zu den dienstältesten im deutschen Underground und zu jenen, die authentisch die Flamme des Schwarzmetalls am Lodern halten – wie auch ihr neues Werk Graveyard Planet aufs Eindrucksvollste beweist.

Wer wohltemperierten Post-Black-Metal hören will, ist mit Graveyard Planet schlecht beraten, denn Darkmoon Warrior zelebrieren auf ihrem fünften Album erneut durch und durch klassischen Stoff auf ihre gewohnt souveräne und bösartige Weise. Pechschwarze, sich mächtig auftürmende Hymnen wie Magna Matris Mortem oder Age Of Decomposition sind so roh wie gleichermaßen erhaben melodisch und zählen mit zum Besten, was die Band je geschrieben hat.

Da die Jungs Verfechter echter Vielfalt sind, servieren sie zudem auch brachiale, teutonische Thrash-Riffs in alter Sodom-Manier und, wie es seit langem ihre gute verdorbene Art ist, dreckigen Black ’n‘ Roll. – Keep the flame burning!

Denn passenden Sound hat das Album im Mix und Mastering bei Irsins Sound erhalten.