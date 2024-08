Skeleton Pit: „Less Trash – More Thrash“ Single & Video zur Summer Breeze Kampagne

Manche Dinge, wie zum Beispiel die Less Trash – More Thrash Kampagne des Summer Breeze Open Airs erklären sich eigentlich von selbst. Für alle, denen das Konzept dahinter nicht klar ist, liefern Skeleton Pit nun den offiziellen Titeltrack zur Kampagne. Die Kooperation zwischen der Band und dem Festival passt dabei perfekt: Mit einem knackigen und eingängigen Song wird die Botschaft für die Festivalbesucher deutlich: “Clean up your shit and blast some thrash metal!” Ab sofort gibt’s den Song auf allen gängigen Download und Streaming Plattformen und zudem als Video auf dem MDD-YouTube-Kanal. Das Video enthält Aufnahmen des Summer Breeze Open Airs und den Auftritt der Band im letzten Jahr. In diesem Sinne: Less Trash – More Thrash und viel Spaß auf dem Summer Breeze vom 14. bis 17. August in Dinkelsbühl

