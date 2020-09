Skeleton Pit: „Lust To Lynch“ erscheint am 23.10.

Das zweite Album der Aalener Thrasher von Skeleton Pit wird Lust To Lynch heißen und am 23. Oktober auf MDD veröffentlicht! Den geneigten Hörer erwarten zehn Songs schnörkelloser, aggressiver Thrash Metal ohne Kompromisse, die einen geradezu in die Anfänge dieses Genres zurückkatapultieren. Die drei Jungs haben den Thrash einfach im Blut.

Lust To Lynch wurde in Eigenregie aufgenommen und von Marcel Kühn im Clydefrog Studio gemixt und gemastert. Das famose Cover Artwork, welches anbei erstmals enthüllt wird, stammt aus den Händen von Arda Taner. Das Album erscheint im Handel als CD und Vinyl, während es auf Bandkanälen und Konzerten auch eine MC Version für Hartgesottene geben wird. Mehr Infos demnächst!

Lust To Lynch Tracklist:

1. Lust To Lynch (Intro)

2. Violent Raid

3. Plague Of Violence

4. Skull Splitting Attack

5. Thrashorcism

6. Like Vultures

7. Awaken The Claw

8. Last Blood

9. Challenge To Kill

10. The Evil Horde

Skeleton Pit Line-Up:

Guitar/Vocals – Patrick Options

Bass – Doyle Fascinator

Drums – Lizzard Chandler

Facebook: https://www.facebook.com/skeletonpit