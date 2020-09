Fear No Empire: veröffentlichen ihren Debütsong und das Video „Revolt“

Auf der Höhe der globalen Pandemie und der sozialen Unruhen 2020, wo Millionen sich zu Hause in Quarantäne begeben haben und die, die ihre Gesundheit riskieren, überall zu Protesten auf die Straße gehen, haben sich Fear No Empire zusammengetan und versuchen mit kraftvollem Nachdruck durch ihre Musik ein Licht auf die Ungerechtigkeit zu werfen und vereint für eine Änderung einzutreten.

Fear No Empire sind: Ali Tabatabaee – Vocals (Zebrahead), Ben Ozz – Bass (Zebrahead), Dan Palmer – Guitar (Zebrahead, Death By Stereo) und Mike Cambra – Drums (The Adolescents, Death By Stereo und Common War).

Mit ihren Punk Rock und Hip-Hop Wurzeln, erheben Fear No Empire die Stimme gegen Rassismus, Unterdrückung, Polizeigewalt, Wählerunterdrückung, Homophobie, Diskriminierung und alle Formen der sozialen Ungerechtigkeit.

Mit dem Song und dem Video Revolt weisen Fear No Empire darauf hin, wie die Trump Administration die frustrierende und angsteinflößende Politik betreibt, Kinder der Immigranten von ihren Eltern zu trennen oder sogar einzusperren, erklärt Tabatabaee.

“Wir wollten das Image des Videos einfach und roh halten. Wir haben Revolt während der Quarantäne aufgenommen. Mit dem nötigen Abstand haben wir dies nur mit einem Freund gefilmt. Aber die Energie ist trotzdem sichtbar und wir sind sehr aufgeregt und stolz, es präsentieren zu können‘

Und hier ist das Video zu Revolt:

Erhältlich auch auf allen digitalen Plattformen und Streaming Diensten!

Auch mit den kommenden Songs treten Fear No Empire gegen Diskriminierung, Bigotterie, Vorverurteilung, Rassismus und jegliche Art sozialer und menschlicher Ungerechtigkeit ein.

Weltweit gibt es Proteste, damit viele Leute endlich aufwachen, ihre Stimmen erheben und solidarisch für eine Veränderung gewaltlos kämpfen. Die Musik ist eine kraftvolle Stimme. Benutzt eure Stimmen und kämpft für Gleichheit und eine positive Veränderung.

Mehr Infos unter:

https://www.facebook.com/FearNoEmpire

https://www.instagram.com/fearnoempire/

https://twitter.com/FearNoEmpire