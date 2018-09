Das Demo The Arrival von Moontowers erscheint im November als Split Vinyl bei Diabolic Might Records

Das Demo The Arrival der Koblenzer Supergroup Moontowers wird ab November als Vinyl zu erwerben sein. Diabolic Might Records wird das Demo von Moontowers als Split auf einer Scheibe zusammen mit dem Werk High On Voodoo der indischen Heavy Metal Band Knight heraus bringen.

Moontowers sind stolz, dass ihre bisher als CD erschienene Demo ab November auch als Vinyl erhältlich sein wird. Sammler sollten sich beeilen, da diese Vinyl sicher auch limitiert sein wird. Über die Höhe der Auflage ist uns bisher nichts bekannt. Von der limitierten CD sind nur noch ganz wenige Exemplare über die Band zu erhalten.

Die Vinyl wird ab November 2018 direkt beim Label erhältlich sein. Hier der link zum Label:

http://www.diabolicmightrecords.com/epages/79860498.sf/de_DE/?ObjectPath=Categories

Moontowers sind: Dommermuth (Blueside), Kratz (Metal Inquisitor), Baulig (Secutor) und Kuschke (Desaster).

