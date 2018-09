DOUBLE CRUSH SYNDROME, die mit ihrem Debütalbum »Die For Rock N‘ Roll« (2017) Platz #48 in den deutschen Albumcharts erreichen konnte, haben heute ihre neue »Flash & Blood«-EP via Arising Empire veröffentlicht.

Kauft oder streamet die »Flash & Blood«-EP jetzt hier: https://doublecrushsyndrome.lnk.to/FlashAndBlood

Schaut euch das Musikvideo zu ‚Rebel Yell‘ jetzt hier an:

DOUBLE CRUSH SYNDROME sind zurzeit mit ihrer »Flash & Blood Tour 2018« durch Deutschland unterwegs! Die digitale EP wird es bei diesen Terminen als limitierte, erweiterte, von der Band handnummerierte und signierte CD zu kaufen geben

Das sind die Termine:

»Flash & Blood Tour 2018«

28.09. D Hamburg – Indra

29.09. D Berlin – Maze

‚FULL CIRCLE – Last Exit Rock´n´Roll‘

Ein Film von Andy Brings, Popo Chanel, Alexander Waldhelm und Jan Weiner

Es gibt Dinge im Leben, bei denen Worte und Musik nicht reichen. Träume, Hoffnungen und Sehnsüchte sind unglaublich visuelle Dinge, und deshalb wird es ‚FULL CIRCLE – Last Exit Rock ´N´ Roll‘ geben! Andy Brings und sein Team möchten anhand seiner Geschichte zeigen, was Menschen antreibt, die einen Traum haben, und alles daran setzen, ihn zu verwirklichen.

Wie geht man damit um, wenn der Traum zum Albtraum wird, und woher man die Kraft nimmt, alles wieder zu drehen, sein Leben „rund“ zu machen, seiner wahren Bestimmung zuzuführen und ihm seinen Sinn zu geben. Egal was das individuelle kleine oder große Ziel ist. Egal wie lange es dauert.

Brings´ Leben war und ist so. Liebe, Leidenschaft, Kampf, Rückschläge, Herzblut, Erfolg, Niederlagen, Spaß und Tränen.

Aber sein Traum vom Rock ´N´ Roll wurde wahr. Vom Fanboy zur Tour mit den Helden SKID ROW, ohne die es Andy Brings nicht gäbe. 30 Jahre und mehr das Ziel nicht aus den Augen verloren. Brings ist der lebende Beweis, dass alles möglich ist!

Seine Geschichte ist Deine Geschichte. Wovon träumst Du? Suchst Du Deine Wahrheit? Bist Du bereit alles dafür zu geben?

Der Film soll Inspiration und Bestätigung sein. Was immer Du brauchst. Lass Dich nicht beirren. Geh´ Deinen Weg, egal was die anderen sagen. Du wirst sehen: Du bist nicht allein!

Mit dabei sind Brings´ Freunde und Weggefährten wie die Heavy Metal Queen DORO PESCH, alle Mitglieder von SKID ROW, die Schauspielerin LIZ BAFFOE (Lindenstraße), Sodom-Sänger TOM ANGELRIPPER, MARCUS „THE DUKE“ SAUK u.vm.!

Schaut euch den offiziellen Trailer zu ‚FULL CIRCLE – Last Exit Rock´n´Roll‘ jetzt hier an:

Andy Brings kommentiert: „Whatever I do, I always give my very best: Recording new music with DOUBLE CRUSH SYNDROME, producing my film debut »FULL CIRCLE – Last Exit Rock n‘ Roll« etc. But nothing pushes me more than going on tour, entering a stage and giving E V E R Y T H I N G I’ve got for our fans! Love, sweat, face to face contact, that’s rock n‘ roll! I can’t wait to get out on the road again!“

Bestellt das aktuelles Album »Die For Rock N‘ Roll« hier: http://geni.us/DCSDieForRockRoll

Oder als digitale Version via

iTunes: http://geni.us/DCSDieForRockRollIT

Apple Music: http://geni.us/DCSDieForRockRollAM

Amazon MP3: http://geni.us/DCSDieForRockRollAMP3

Google Play: http://geni.us/DCSDieForRockRollGP

Spotify: http://geni.us/DCSDieForRockRollSP

Mehr zu »Die For Rock N‘ Roll«:

‚I Wanna Be Your Monkey‘ MUSIKVIDEO: https://youtu.be/rETxy7GMtu0

‚On Top Of Mt. Whateverest‘ MUSIKVIDEO: https://youtu.be/FAYU3aSqv54

‚Gimme Everything‘ MUSIKVIDEO: https://youtu.be/-WaXkl-gp7A

‚Die For Rock N‘ Roll‘ MUSIKVIDEO: https://youtu.be/5aeq7TkJehA

Holt euch die 7″-Vinylsingle ‚Die For Rock N‘ Roll‘ hier: http://geni.us/DCSDie4RnRVinyl

DOUBLE CRUSH SYNDROME sind:

Andy Brings | Gesang, Gitarre

Slick Prolidol | Bass, Gesang

Jason-Steve Mageney | Schlagzeug

