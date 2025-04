Death Kommander: veröffentlichen neue Single „Yellow Cross“

Death Metal Promotion stellt mit Stolz die brandneue Single Yellow Cross der schottischen Death Metal-Walze Death Kommander vor. Der Song ist ein erster Vorgeschmack auf das kommende Album Never To Grow Old, das am 30. Mai 2025 über FDA Records erscheinen wird.

Lyrisch geht Yellow Cross tief unter die Haut: Der Song thematisiert die grausame Realität des Ersten Weltkriegs, insbesondere die verheerenden Auswirkungen von Giftgasangriffen – symbolisiert durch das titelgebende gelbe Kreuz, das auf Gaskanistern angebracht war. Musikalisch verneigt sich die Band vor den unsterblichen Titanen von Bolt Thrower, ohne dabei ihre eigene Identität zu verlieren. Massive Riffs, zermalmende Grooves und ein apokalyptischer Sound – das ist Old School Death Metal in seiner reinsten Form.

Das vollständige Album Never To Grow Old erscheint als CD, Albumshirt und in attraktiven Bundles – wie immer zu fairen Preisen. Vorbestellungen sind ab sofort exklusiv über den FDA Records Webshop möglich.

Bereit für die nächste Offensive? Dann schultert eure Riffs – Death Kommander marschieren!

Weitere Infos zu Death Kommander auf Time For Metal: