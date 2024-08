Defiled: enthüllen Titeltrack „Horror Beyond Horror“ vom kommenden Album

Defiled beherrschen seit langem die abscheuliche Kunst des Death Metal der alten Schule. Seit sie Ende der 90er Jahre aus dem Tokioter Underground hervorgebrochen sind, haben Yusuke Sumita und seine blutrünstige Samurai-Bande nichts als unausweichlichen Ruin hinterlassen. Sie waren mit Legenden wie Mayhem, Incantation, Morbid Angel und Cannibal Corpse auf Tournee und brachten Menschenmengen von so weit her wie dem Milwaukee Metal Festival dazu, ihren Verstand zu verlieren.

Nach ihrem letzten Album war es verständlich, wenn Metalheads glaubten, dass Defiled das höchste Niveau erreicht hätten. Doch jetzt, nur ein Jahr später, haben sich die japanischen Legenden mit ihrem kommenden achten Album noch einmal selbst übertroffen. Horror Beyond Horror ist die Art von gutem alten Arschtritt, wie ihn nur ein wahrer Meister liefern kann. Wie der fliegende und wütende Titeltrack zeigt, ist die Herrschaft der Band dank ihres unerschöpflichen Arsenals an Finishing Moves endlos.

Seht euch das Video zu Horror Beyond Horror hier an:

Horror Beyond Horror erscheint am 20. September auf Season Of Mist.

Vorbestellen & vormerken: https://orcd.co/defiledhorrorbeyondhorror

Nach 30 Jahren des Zerschneidens und Zerteilens wissen Defiled, wo sie die Klinge ansetzen müssen. Der neue Titeltrack der Band schreddert sich durch die psychologischen Schrecken der Gedankenkontrolle mit Riffs, die durch ihren starken Einfluss von 80er-Jahre-Thrash und Hardcore geschliffen wurden. „The time has come“, rotzt Frontmann Shinichiro Hamada seinen Fängern voller Abscheu entgegen. „Death strikes you with derision.“

Mit nunmehr drei Alben in den letzten vier Jahren haben Defiled sicherlich nicht die Geduld, irgendwelche Dummköpfe zu ertragen. Horror Beyond Horror wird auf halber Strecke seiner brutalen Bestrafung von einer quietschenden Whammy-Bar und Blastbeats gepeitscht, die durchdringender und präziser sind als ein Erschießungskommando.

Aber die Band scheut sich auch nicht davor, den Leuten den Schädel einzuschlagen. „What sets Defiled’s old-school approach apart from the plethora of modern imitators is a refined sense of songcraft“, sagt Lambgoat. Es geht immer noch um die rohe Wahrheit, aber Horror Beyond Horror ist auch voll von magenverbrennenden Tempodrehungen. Gerade als es scheint, als ob sie sich in einem Schädel-zerschmetternden Groove einrichten, fliegt die Band mit noch mehr fret-ripping madness aus der Bahn. Und dennoch – inmitten des irren Wahnsinns der Songs gelingt es Defiled immer wieder, den Hörer in die Grube zu locken.

„Waiting for the slaughter“, knurrt Hamada in hungriger Erwartung des rohen, hackenden Breakdowns.

„We are very excited to play songs off Horror Beyond Horror for fans in our home country“, sagt Gitarrist Yusuke Sumita. „If you’re in the area, be sure to join us. See you on the road.“

Das Video zu Horror Beyond Horror wurde im März 2024 gedreht. Gefilmt und geschnitten wurde es von Seaside 99 Works. Besonderer Dank geht an Hirohisa Saco vom Studio Tranbanero.

In gewohnter Manier begrüßen Defiled diesen Herbst Horror Beyond Horror mit einer Tour durch Japan. Erleben Sie, wie diese Legenden zum ersten Mal durch Horror Beyond Horror, Smoke And Mirrors, To See Beyond The Wall und andere fiese Ripper von ihrem neuen Album schreddern.

Die Band hat außerdem zwei ganz besondere Shows zum Jahresende geplant. Im November werden sie in Bangkok zusammen mit Batushka und Malevolent Creation die Köpfe der Fans zum Bangen bringen. Als krönenden Abschluss eines weiteren höllischen Jahres in ihrer 30-jährigen Geschichte werden Defiled gemeinsam mit Hellchild und Satanic Hell Slaughter die Bühne teilen, um die historische Death Metal-Szene Japans zu feiern.

„As a Japanese death metal band, we wanted to reflect on where our scene started“, sagt Yusuke Sumita, who’s been Defiled’s guitarist since the band started in 1992. Hellchild and Satanic Hell Slaughter are legends who built the Japanese death metal scene in the early ’90s. We are honored to have them return to share the stage with us. We want the young Japanese metalheads to come to this show. Don’t miss it.“

Horror Beyond Horror– Japanese Tour 2024

September 13 – Okayama @ Digvuilt

September 14 – Hiroshima @ Leo

September 15 – Karatsu @ Yggdrasil

September 16 – Fukuoka @ reflex

September 20 – Osaka @ Hokage

September 21 – Hikone @ Benihana

September 22 – Nagoya @ Studio 246

September 23 – Tokyo @ Earthdom

September 24 – Yokohama @ El Puente

September 25 – Fussa @ Chicken Shack

September 26 – Utsunomiya @ Beat Club

September 27 – Nagano @ Rosebery Cafe

September 28 – Niigata @ Rocka

September 29 – Sendai @ Solfa

September 30 – Fukushima @ 559

October 25 – Kofu @ Kazoo Hall

October 26 – Tokyo @ Earthdom

October 27 – Matsudo @ Dugout 2

Defiled Live In Bangkok mit Batushka + Malevolent Creation

November 29 – Bangkok, Thailand @ Mr. Fox Livehouse

Defiled Live In Tokyo mit Hellchild + Satanic Hell Slaughter

December 8 – Tokyo, Japan @ Earthdom

Defiled – Besetzung:

Shinichiro Hamada – Gesang, Gitarre

Yusuke Sumita – Gitarre

Takachika Nakajima – Bass

Keisuke Hamada – Schlagzeug

