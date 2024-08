Heathen auf „European Summer Tour“ 2024 am 14.08.2024 im Bambi Galore in Hamburg

Event: Heathen – European Summer Tour 2024

Bands: Heathen und Outburst

Ort: Bambi Galore, Kulturpalast Billstedt, Öjendorfer Weg 30a, 22119 Hamburg

Datum: 14.08.2024

Kosten: 24,00 € VVK, 26,00 € AK

Zuschauer: ca. 100

Genre: Thrash Metal, Heavy Metal, Speed Metal, Technical Thrash Metal

Veranstalter: Kulturpalast Hamburg

Links: https://kulturpalast.live/veranstaltung

Setlist Heathen:

Dying Season Opiate Of The Masses Empire Of The Blind Breaking The Silence Blood To Be Let Control By Chaos Mercy Is No Virtue Sun In My Hand Death By Hanging Hypnotized The Blight Goblin’s Blade

23.07.2022: Im Hamburger Knust hat sich ein hervorragendes Packet aus der Bay-Area angesagt. Exodus und Heathen wollen den Laden auseinandernehmen. Doch es kommt anders. Der fahrbare Untersatz von Heathen streikt und irgendwo im Nirgendwo stranden Heathen auf deutschen Autobahnen. Exodus rocken den Abend allein. Heathen sind eine Woche später auf dem Headbangers Open Air 2022, auf dem die Hamburger Metalszene die Band abfeiert. Der Gig in Hamburg steht aber noch aus und findet heute mit zwei Jahren Verspätung statt.

Es ist heiß in Hamburg am heutigen Tag. Eine Abkühlung in Form von Gewitter und Regen gibt es immer wieder, aber auch im Keller im Hamburger Stadtteil Billstedt ist fast Sauna. Der Zuschauerzuspruch ist nicht überragend. Es sind Ferien und das macht sich auch im Undergroundclub bemerkbar. Circa 100 Menschen sind es am Ende, die die US-Band sehen wollen.

Dehumanizer sollen eigentlich heute als Opener für Heathen agieren. Die Truppe ist leider verhindert. Dafür springen Outburst aus Flensburg ein. Das Quintett war gerade erst mit Gama Bomb und Rezet Ende März im Bambi Galore und liefert einen Speed & Thrash Mix. Gegenüber dem Auftritt vor circa drei Monaten hat sich nicht viel verändert. Es gibt ein Intro zum Einstieg und zehn Songs in circa 45 Minuten. Sänger Philip Andreas wirkt heute weniger ungestüm am Anfang des Gigs im Vergleich zum März, springt ansonsten aber wie ein Irrwisch über die Bühne. Die junge Band wird sich beim Auftritt von Heathen vor allem etwas bezüglich Fingerfertigkeit abgucken können – da hat die Saitenfraktion noch Luft nach oben. Wichtig ist, dass das Quintett weiterhin die Möglichkeit bekommt aufzutreten und sich zu verbessern.

Umbaupause im Bambi Galore und der Headliner präpariert sich für die Bühne. Es gibt eine Art Running Gag. Der besagt, dass nur alle zehn Jahre ein neues Album der Bay-Area-Band auf den Markt kommt. Müssen wir bis 2030 warten, oder haben Kragen Lum und Co. neues Liedgut dabei?

Ein Intro von UFO in Form von Rock Bottom gibt es zum Einstieg, dann stehen Sänger David White und seine Mitstreiter auf der kleinen Bühne und legen mit Dying Season vom 2010er-Longplayer The Evolution Of Chaos los. Fünf Musiker auf der kleinen Bühne – da muss Bassist Jason Mirza sich etwas zwischen den Reihen platzieren. Irgendwo zwischen Drums und Sänger White agiert Mirza wie eine Art Verbindungselement und besucht die Mitmusiker in unregelmäßigen Abständen zur Battle. Opiate Of The Masses (Victims Of Deception, 1991) und Empire Of The Blind, der Titeltrack des 2020er-Drehers, folgen.

Die Temperatur steigt minütlich und der vorläufige Siedepunkt nennt sich Breaking The Silence, der Titeltrack vom 87er-Debüt. Überhaupt überzeugen Heathen mit einem abwechslungsreichen Set, in dem jedes Album mit mindestens zwei Nummern bedacht wird. Death By Hanging ist ein weiteres Highlight, wobei White richtig anmerkt, dass die Hitze kaum zum Aushalten ist, aber kein Grund, sich nicht zu bewegen.

Im hinteren Drittel legen die Herren mit Hypnotized, The Blight und dem Abschluss Goblin’s Blade nochmals richtig Kohlen in den Ofen, sodass nach circa 80 Minuten alle Menschen im Club nass sind. Entweder voll Bier oder einfach durchgeschwitzt. Heathen legen würdig nach und entschädigen die Hamburger Metal Maniacs für den ausgefallenen Gig vor zwei Jahren. Dazu gibt es eine weitere gute Nachricht: Die Band arbeitet an neuem Material, wollte aber auf der Tour noch keinen neuen Song präsentieren. Für 2025 ist das Release von Album Nummer fünf geplant. Wir freuen uns drauf.