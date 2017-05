Diablo Blvd: Kündigen europäische Headlinetour zu »Zero Hour« an

Belgiens heißeste Band, die hymnisch-groovende Rock-/Metal-Maschine DIABLO BLVD, gibt heute stolz ihre erste Europa-Headlinetour bekannt, auf der sie Euch ihr neues Album »Zero Hour« präsentieren wird, das am 22. September 2017 erscheinen wird!

DIABLO BLVD-Mainman Alex Agnew erzählt Folgendes zu dieser Ankündigung: „In den letzten zwei Jahren haben wir uns darauf konzentriert, gemeinsam das bestmögliche Album zu erschaffen! Nie zuvor waren wir so lange im Studio und nicht auf Tour zu sein, hat mich fast verrückt gemacht; Ihr könnt Euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie ich mich gerade fühle! In anderen Worten: Es ist definitiv an der Zeit, endlich wieder auf die Bühne zu gehen!“

Die offizielle Releaseshow zu »Zero Hour« wird am 23. September in Antwerpen, Belgien stattfinden. Außerdem wird die Band dieses Jahr ihre allerersten UK-Shows überhaupt spielen! Bevor sich DIABLO BLVD jedoch auf große Europatour begeben, werden sie im August die Alternative Metaller von LIFE OF AGONY bei vier Shows supporten.

Dies sind alle Live-Termine von DIABLO BLVD:

09.07. B Antwerp – Antwerp Metal Festival

20.08. A Dornbirn – Conrad Sohm*

22.08. CZ Prague – Futurum*

23.08. D Leipzig – Werk2*

24.08. D Berlin – Huxley’s Neue Welt*

23.09. B Antwerp – Trix

14.10. UK Bournemouth – The Anvil

15.10. UK London – The Black Heart

17.10. CH Wetzikon – Hall of Fame

18.10. D Munich – Backstage Club

19.10. D Leipzig – Hellraiser

20.10. D Berlin – Privatclub

21.10. D Hamburg – Marx

24.10. NL Nijmegen – Merleyn

25.10. NL Amsterdam – Melkweg

26.10. D Cologne – Underground

27.10. D Stuttgart – Keller Klub

28.10. D Weinheim – Café Central

10.11. D Weissenhäuser Strand/Ostsee – Metal Hammer Paradise

*w/ LIFE OF AGONY

