Die Grindcore Jünger von ROTTEN SOUND haben ein fettes Video für euch gedreht in dem sie euch den Song „Trashmonger“ präsentieren vom letzten Album ‚Abuse to Suffer‚.

www.youtube.com/watch?v=z9MQ3pgyUJ4

Tracklisting

1. Lazy Asses

2. Intellect

3. Fear of Shadows

4. Trashmonger

5. Crooked

6. Time for the Fix

7. Slave to the Rats

8. Brainwashed

9. Cannon Fodder

10. Yellow Pain

11. Machine

12. The Clerk

13. Caged

14. Retaliation

15. Inhumane Treatment

16. Extortion and Blackmail

Line-up

Mika Aalto: guitars

Sami Latva: drums

Kristian Toivainen: bass

Keijo Niinimaa: vocals

Style: Grindcore

Quelle: www.nuclearblast.de

