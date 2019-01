Die Brücke - Transit in den Tod - Staffel IV (Das Finale)

Fazit: Das Finale ist wohl die beste Sequenz der Serie und ein würdiges Finale. Blickt man auf das Feedback, muss man wohl von einer der besten Krimiserien in Europa sprechen, die erneut weltweit positive Schlagzeilen schreibt. Für einen Quereinsteiger wie meine Person trotzdem ohne Probleme zu verfolgen und macht Lust auf die ersten drei Teile, die man definitiv nachholen sollte, wenn man erst mit dem vierten Transit in den Tod dazustößt. Die Schauspieler überzeugen in alle Belangen und liefern in der typischen skandinavischen Krimi Manier eine Topleistung ab. Ähnlich wie beim Heavy Metal scheinen die Nordeuropäer in ein Wunderwasser gefallen zu sein, das nicht nur hochwertige Musik ausspuckt, sondern auch packende Kriminalfälle. Alle, die schon vorher bei Die Brücke zugegriffen haben, werden auch jetzt noch mal zupacken, aber auch für Neueinsteiger, die am besten gleich alle Staffeln erwerben, ist die Produktion geeignet.