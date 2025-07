Disarmonia Mundi – The Dormant Stranger

Während der Festivalsaison des Sommers sollte man nicht vergessen, sich die eine oder andere Neuerscheinung auch mal zu Gemüte tun. Obwohl recht wenig Zeit, habe ich mir vorgenommen, mir das eine oder andere (vermeintliche) Juwel zwischen den ganzen Konzerten anzuhören und meinen Senf dazuzugeben.

Disarmonia Mundi ist eine italienische Band, die dem Melodic Death Metal zugeordnet wird. Das Projekt wurde im Jahr 2000 von Ettore Rigotti in der italienischen Stadt Avigliana gegründet. Als Multiinstrumentalist behält er von Anfang an die volle Kontrolle und spielt alle Instrumente selbst ein. Beim ersten Album Nebularium aus dem Jahr 2001 waren noch drei weitere Musiker beteiligt. Ab dem zweiten Album Fragments Of D-Generation übernimmt Ettore Rigotti jedoch sämtliche Instrumente eigenständig. Seitdem steht ihm Claudio Ravinale mit harschem Gesang zur Seite, während Rigotti selbst den cleanen Gesang übernimmt. Björn Strid, der Frontmann von Soilwork, war nie offiziell Mitglied von Disarmonia Mundi. Dennoch hat er bei einigen ihrer Veröffentlichungen mitgewirkt und so seine kreative Handschrift hinterlassen. So soll er auch bei der aktuellen Produktion beteiligt sein, wenn man dem Promo-Sheet Glauben schenkt. Seine Beiträge verleihen den Projekten sicherlich eine besondere Note und zeigen, wie eng die musikalischen Welten manchmal miteinander verbunden sind.

Das vorliegende Album The Dormant Stranger ist das sechste Album der Band und stellt nach zehn Jahren ein erneutes Lebenszeichen dar. Es wurde bereits am 21.03.2025 veröffentlicht und ist sowohl als CD als auch auf Vinyl über das Label erhältlich.

Disarmonia Mundi präsentieren auf diesem Album einen Melodic-Death-Metal-Sound mit modernem Touch. Ich persönlich würde es als genretypisch bezeichnen und The Dormant Stranger daher auch eine gewisse Gleichförmigkeit zuschreiben. Ettore Rigotti bringt auf diesem Album seine komplette technische Kompetenz ein, was man bei einigen tollen Gitarrenläufen deutlich hört. Durch die Harsh Vocals kommt ein Stück weit Aggressivität in die Songs, die insgesamt aber sehr melodisch und eingängig gehalten sind. Der Genre-Fan, der die melodischen Aspekte des Melodic Death Metal besonders mag, wird Freude an diesem Album haben.

