Placebo: kündigen Dokumentarfilm „This Search For Meaning“ als Blu-ray/DVD/CD-Kollektion mit Live- und unveröffentlichtem Bonusmaterial an

Placebo haben die Veröffentlichung der 4-Disc-Deluxe-Version von This Search For Meaning über SO Recordings für den 12. September angekündigt.

Das aufwendig gestaltete Deluxe-Set im sechsseitigen Digipak vereint alles, was das Fanherz höherschlagen lässt: die hochgelobte Band-Dokumentation This Search For Meaning auf Blu-Ray und DVD, zwei mitreißende Live-Audio-CDs von This Is What You Wanted – Live In Mexico City sowie eine erweiterte Bonus-Edition des aktuellen Studioalbums Never Let Me Go, inklusive einer eindrucksvollen Coverversion des Tears-For-Fears-Klassikers Shout. Als besonderes Extra liegt ein exklusives ausklappbares Poster-Booklet bei.

Die Dokumentation This Search For Meaning, eindrucksvoll in Szene gesetzt vom preisgekrönten schottischen Regisseur Oscar Sansom, feierte im vergangenen Jahr ihre vielbeachtete Kinopremiere.

Der Film ist eine ebenso intime wie aufschlussreiche Reise in die Gedankenwelt, die den Texten und Themen von Placebos Songs zugrunde liegt – und zeichnet dabei die Entwicklung der Band sowohl als Künstlerkollektiv als auch als Menschen nach.

Mutig, ehrlich und schonungslos direkt wirft die Doku einen intensiven Blick auf den kreativen Prozess und den Rock’n’Roll-Lifestyle – mitsamt all seiner unausweichlichen Konsequenzen.

Tiefgründig und bewegend zugleich geben Interviews mit den Bandmitgliedern faszinierende Einblicke in Placebos fortwährende soziokulturelle Neugier und ihre musikalische Reise – eine Reise, die sich bis heute in Charterfolgen und weltweit ausverkauften Arena-Shows widerspiegelt.

Zusätzlich zu den Interviews mit der Band gibt es Beiträge von anderen bedeutenden Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur, die Placebo entweder bewundern oder von ihnen inspiriert wurden. Diese unterhaltsamen und oft emotionalen Unterhaltungen werden als ein einziges, aber vielschichtiges, Gespräch präsentiert – es kommen Persönlichkeiten wie Shirley Manson (Garbage), Robbie Williams, Yungblud, Rebecca Lucy Taylor (Self Esteem), Joe Talbot (Idles) sowie der zeitgenössischen Künstler Stuart Semple zu Wort.

Das Ergebnis ist so ehrlich wie berührend – eine eindrucksvolle Reflexion darüber, wie wir alle versuchen, unseren Platz in dieser Welt zu finden – und vielleicht auch, sie ein Stück weit besser zu verstehen.

Die Erzählstruktur des Films wird getragen von beeindruckenden, exklusiv für die Dokumentation aufgenommenen Live-Performances von Songs aus dem aktuellen Album Never Let Me Go. Entstanden sind diese besonderen Aufnahmen in den legendären Twickenham Film Studios in Großbritannien – demselben Ort, an dem die Beatles in Peter Jacksons Get Back bei der Entstehung eines neuen Albums zu sehen sind.

Verwebt mit teils noch nie gezeigtem Archivmaterial aus allen Schaffensphasen der Band entsteht ein fesselndes Gesamtbild – inklusive intimer Einblicke in Placebos kreative und persönliche Verbindung zu David Bowie und den bleibenden Einfluss, den er auf ihre Musik und ihre Entwicklung hatte.

Ebenfalls in der Sammlung enthalten ist der Auftritt der Band in Mexico City (2023), der während ihrer Never Let Me Go–Welttournee aufgezeichnet wurde, auf der die Band vor über 1,5 Millionen Fans gespielt hat. Hier ist das komplette Tracklisting der Show:

Placebo – This Is What You Wanted – Live In Mexico Tracklist:

1. Opening Titles

2. Forever Chemicals

3. Beautiful James

4. Scene Of The Crime

5. Hugz

6. Happy Birthday In The Sky

7. Bionic

8. Twin Demons

9. Surrounded By Spies

10. Chemtrails

11. Sad White Reggae

12. Try Better Next Time

13. Too Many Friends

14. Went Missing

15. For What It’s Worth

16. Slave To The Wage

17. Song To Say Goodbye

18. Come Undone

19. The Bitter End

20. Infra-Red

21. Shout

22. Fix Yourself

23. Running Up That Hill