Disparaged: nehmen Abschied von Adrian

Mit schwerem Herzen teilen wir die traurige Nachricht, dass Adrian Scheiber, Gründungsmitglied und ehemaliger Bassist von Disparaged, nach einem Kampf gegen den Krebs verstorben ist. Adrian war nicht nur Teil der Bandgründung, sondern auch jemand, der Metal mit Leidenschaft lebte, sowohl auf der Bühne als auch abseits davon. Sein Einfluss wird niemals vergessen werden. Die Band hat eine persönliche Erklärung zu Ehren von Adrian veröffentlicht. Unser tiefstes Beileid gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahe standen. Ruhe in Frieden.

Worte von Disparaged:

„Dear Fans,

we’ve created a farewell video in memory of our beloved friend Adrian, who has sadly passed away. We chose the song Reborn because it was one of his favorite pieces to perform with us on stage – a tune that truly captured his spirit.

Adi, words can’t express how much you’ll be missed. It feels as if a part of our hearts goes with you.

Rest in peace, brother.

We’ll see you on the other side.“