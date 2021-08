Am 24. September feiert Doro das 35-jährige Jubiläum ihres Erfolgsalbums Triumph And Agony mit der Veröffentlichung von Triumph And Agony Live, das auf ihrem eigenen Label Rare Diamonds Productions / Rough Trade erscheint.

Als erste digitale Single koppelt die Metal Queen daraus am 20.08.2021 den größten all ihrer Hits aus: All We Are. Die Live-Version des Mega-Songs wurde, wie das gesamte Album auch, beim Sweden Rock Festival aufgezeichnet und zeigt Doro und Band einmal mehr in Höchstform.