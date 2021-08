Behemoth & Arch Enemy: verschieben die Tour

Die European Siege Tour 2021 von Behemoth und Arch Enemy muss aufgrund der aktuellen Weltlage leider auf Oktober 2022 verschoben werden.

Eine positive Nachricht ist, dass beide Bands bis 2022 brandneue Alben veröffentlichen werden, so dass man bei den verschobenen Terminen einen Vorgeschmack auf neue Musik von beiden Künstlern erwarten kann.

Der Gründer und Gitarrist von Arch Enemy, Michael Amott, erzählt uns;

„Nobody’s more disappointed than us about this, that’s for damn sure. But it is what it is, and we’re already looking forward to getting back to it in 2022! Stay healthy, stay Metal!“

Behemoths Frontmann und kreativer Visionär Nergal stimmt dem zu,

„As Michael says, it is what it is – we go again for 2022! Behemoth are coming with new music and new stage shenanigans…a spectacle worth waiting for. We’ll see you there!“

Die verschobenen Termine sind unten vollständig aufgelistet. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine, also bewahrt sie gut auf.

Die Tournee behält ihren Special-Guest-Slot von Behemoth und Arch Enemys langjährigen Freunden und Metal-Legenden Carcass bei. Eröffnet wird der Abend von den heiß gehandelten Gothic-Metal-Newcomern Unto Others (früher bekannt als Idle Hands) aus Portland, OR.

Arch Enemy & Behemoth – The European Siege 2022

Tourdates