Dream Demon: signen bei Out Of Line Music und veröffentlichen Musikvideo ‚Fool Me‘

Dream Demon haben sich sehr schnell in der südafrikanischen Musikszene etabliert und durch Social-Media-Kanäle und Streaming-Dienste internationale Aufmerksamkeit erlangt. Nachdem sie bereits einige synthielastige Metalcore-Tracks und eine Arena-Rock-Hymne mit dem Song Fool Me präsentiert haben, ist die Band bestrebt, weiter zu expandieren und zu experimentieren, um ihren Hörern energiegeladene und aufregende Musik zu präsentieren.

„Fool Me handelt von toxischen Freundschaften und Menschen, die nehmen, ohne viel zurückzugeben. Es spricht die Tatsache an, dass viele von uns Beziehungen eine zweite oder dritte Chance geben, obwohl wir wissen, dass wir immer wieder enttäuscht werden. Das Instrumental kam recht schnell zusammen, und wir waren schon in der frühen Demo-Phase von dem Track überzeugt. Die Reaktion auf die Veröffentlichung dieses Tracks/Musikvideos war bisher großartig! Das Feedback war sehr positiv, und wir freuen uns einfach darauf, mehr Musik zu veröffentlichen!“– Dream Demon

Dream Demon über ihr Signing bei Out Of Line Music:

„Wir sind begeistert, mit Out Of Line zusammenzuarbeiten! Wir glauben an unsere Musik und haben große Hoffnungen für die Zukunft der Band, besonders jetzt, wo Out Of Line Music uns dabei helfen, unsere Vision für das Projekt zu verwirklichen. Wir haben im Hintergrund eine Menge Musik geschrieben und können es kaum erwarten, dass jeder sie hören kann! Wir werden sicherstellen, dass wir Sounds und Stile haben, die für jeden geeignet sind, ob es nun erdrückende Heavy-Metal-Songs oder arena-taugliche Alternative-Rock-Hymnen sind, es gibt eine Menge, was die Leute von uns erwarten können.“

Dream Demon:

Jesse Kuhn – Guitar/Songwriting

Joel Dickson – Vocals

Luke Edwards – Bass

Dane Canterbury – Drums

